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Els Amics de les Arts estrenen 'Encara som aquí', el segon avançament del seu nou disc que publicaran el 2027

El tema, sobre la caiguda i posterior èxit d'un pilar dels Marrecs de Salt, serà la cançó del Concurs de Castells 2026

Actuació dels Amics de les Arts al Canet Rock

Actuació dels Amics de les Arts al Canet Rock / Albert Segura/ACN

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ACN

ACN

Girona

Els Amics de les Arts han estrenat aquest dimecres al vespre 'Encara som aquí' (Halley Records), el segon avançament del seu nou disc, que es publicarà el 2027. La cançó, disponible a Youtube i a les xarxes socials del grup, neix d'un episodi real que els músics van presenciar durant les Fires de Sant Narcís de Girona del 2025. Concretament, el nou tema converteix la caiguda i el posterior èxit d’un pilar dels Marrecs de Salt en una història sobre la perseverança, el treball en equip i la força del col·lectiu, sentiments que, a les portes de la Diada, el grup també vincula amb una idea de país. Serà també la cançó de la campanya del 30è Concurs de Castells de Tarragona 2026.

Els Amics de les Arts participaven en un acte en què havien d'actuar després de la tradicional pujada del pilar dels Marrecs de Salt per les escales de la catedral de Girona. A mig recorregut, el pilar va caure. Des de la distància, els membres del grup van veure com un dels castellers que en formaven part quedava abatut i com un company s'hi adreçava amb força per a encoratjar-lo. No van poder sentir la conversa, però aquella escena es va convertir en el punt de partida de 'Encara som aquí'.

A partir d'aquella escena viscuda a Girona, Els Amics de les Arts construeixen una cançó de to èpic i emotiu sobre caure, tornar-se a aixecar i trobar en els altres la força per continuar.

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'Encara som aquí' és el segon avançament del nou disc d'Els Amics de les Arts, que es publicarà el 2027. El primer va ser 'Segurament t’estimo'. Al llarg de 2026, el grup ha celebrat el seu 20è aniversari amb una gira que els ha portat per alguns dels principals escenaris i festivals de Catalunya.

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