Mar Ulldemolins, els Fumero, o Eduard Canimas en la tardor cultural de Banyoles
El municipi presenta més de 120 propostes entre arts escèniques, concerts o exposicions fins a finals d’any
Banyoles ha presentat aquest vespre la programació cultural per als últims mesos d’anys, amb Mar Ulldemolins, Lucía i Horacio Fumero, Eduard Canimas, Carles Sans o Maria Rodríguez com a noms més destacats. El municipi programa més de 120 propostes entre arts escèniques, concerts o exposicions fins a finals d’any i estirant fins a Reis. Les entrades són a la venda dijous a partir de les 10 h a la web o a l’Ajuntament.
Dins EscenaBanyoles s’inclouen nou espectacles encapçalats per Permagel, l’adaptació teatral de la novel·la d’Eva Baltasar amb Maria Rodríguez; i Plaer Culpable, comèdia de Lara Díez Quintanilla protagonitzada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer sobre la llibertat en la societat. També en comèdia, una de les rodes del tricicle, Carles Sans, oferirà Per fi me’n vaig!; i, en col·laboració amb Temporada Alta, la banyolina Alba Ramió i Güell durà a casa la seva primera peça, Cavitat F., solo immersiu entre dansa, circ i teatre.
Dins la Factoria d’Arts Escèniques, un cicle es fixarà en la crisi de l’habitatge amb La llogatera, de Júlia Truyol, i Les cases dels altres, de la cia. La Intempèrie. Ja apropant-se a la música, la cia. Del Gremi i Bufant Fort Street Band s’alien a Me la bufa, xou amb tres improvisadors i tretze músics en directe a disposició del públic.
En concerts, Lucía Fumero tancarà la seva residència artística a Banyoles oferint, amb el seu pare Horacio, l’Homenatge a Gato Barbieri que ja va meravellar l’any passat l’Auditori de Girona. També en jazz, South Side Stromper farà un viatge per De Nova Orleans a Chicago: l’era daurada del jazz. Igualment, Eduard Canimas actuarà presentant La còsmica del caos, el seu retorn després de deu anys de creixement i aprenentatge. Mar Loi & Vic Moliner, o Rafael Riqueni (amb el FlamenGi) completen la programació musical.
El Clàssic Vermut de Joventuts Musicals de Banyoles començarà aquest diumenge 13 amb Paula Rocosa i continuarà el 4 d’octubre amb Trio Kórena i l’1 de novembre amb Duo Elysium.
“Arranquem el curs cultural amb una nova mostra de la vitalitat del nostre teixit creatiu i associatiu, un centenar i mig de cites de totes les manifestacions i adreçades a tot tipus de públic”, ha celebrat el regidor de Cultura, patrimoni cultural i festes, Miquel Noguer, que també ha apuntat com “ja fa anys que aquesta vitalitat cultural és un dels trets singulars de Banyoles”.
Sant Martirià i família
La Festa Major de Banyoles comptarà, com és habitual, amb la seva pròpia producció teatral: Nit de ràdio 2.0, del qual es faran 8 funcions al Municipal. Cristina Clemente firma una obra dirigida per Arnau Nadal i amb un equip artístic i tècnic molt lligat a la ciutat. La programació familiar tindrà una gran presència els dies de Festa Major, ampliant l’Espai Familiar de La Muralla i mantenint-hi les carpes i propostes de circ i arts de carrer.
Més enllà de les festes, el projecte Esbarriar prepara Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns), experiència poètica, immersiva i itinerant de Llum de Fideu; i, de bracet amb Temporada Alta, Lumiero, de La Menuda Produccions, tancarà les propostes per a tota la família. Programat per segon any, és un espectacle gestual que combina llums i ombres amb gran enginy i humor.
L’Auditori de l’Ateneu manté la programació de cinema amb projeccions estables dins el Cicle Gaudí, impulsat per l’Acadèmia de Cinema Català dins el centenari de la mort de l’arquitecte. Es mantenen la participació en el Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya, amb tres propostes; i el CineXic, amb cinema familiar.
La tardor cultural de Banyoles també inclou activitats a les biblioteques, des de clubs de lectura a presentacions passant per tallers, o les exposicions en els diferents museus de la ciutat, amb la novetat de La Draga Sensorial, una “visita guiada per descobrir el neolític a través dels sentits”.
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