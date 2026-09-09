Mor l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso als 73 anys: “En comptes de plorar, volíem fer un cant a la vida”
Va representar i dirigir més de cent obres i és autor de més d'una vintena d'espectacles
Tan sols fa dos mesos que, a La Planeta, va oferir el el seu bestiari poètic, "Som cavalls d’escuma en camps de menta"
L'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso va morir dimarts a la tarda a 73 anys a l'Hospital de Sant Pau. Nascut a Sabadell el 1953, es va llicenciar en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i sempre va ser autodidacte com a director i autor teatral. Com a actor i director va representar i dirigir més de cent obres d’autors com ara Shakespeare, Molière, Txèkhov, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet, entre d'altres. També va treballar al cinema i la televisió com a director d’interpretació, guionista i actor. Com a escriptor és autor de més de vint espectacles. Va ser fundador de la Sala Beckett. Precisament, la temporada passada va estrenar l'obra Jambo Bwana al Teatre Nacional de Catalunya.
Tan sols fa poc més de dos mesos que, a la Sala La Planeta de Girona, Dueso va oferir l’espectacle del seu bestiari poètic, Som cavalls d’escuma en camps de menta, que concebia com un “cant a la vida” que volia fer "en comptes de plorar" i compartit amb espectadors i amics (Francesc Orella, Montse Germán i Bàrbara Granados l’acompanyaven a l’escenari). En una entrevista a Diari de Girona amb motiu de la representació, Dueso afirmava estar tant “emprenyat” com “content amb la vida”, i recordava versos com que “ la mort ve en taxi, doncs que s’escarxofi al darrere! I si arriba abans d’hora, que almenys truqui!”. Amb aquell recital, l’actor, poeta i dramaturg volia convidar a riure, emocionar-se i plorar: “Els éssers humans estem fets de tot el que ens ha passat, i, si som valents de mostrar-ho, tothom es despulla. Ara que ens obliguen a tapar-nos, tot i tenir por, per favor, siguem lliures”. Per això instava a “ser tots bojos per un moment, i no pensar que és cosa de bojos, sinó de la gent de veritat”, en altres paraules, “si tu ets amable amb l’altre, l’altre probablement ho serà amb tu”. I ell va saber ser-ho.
Poeta des de l’adolescència, la seva escriptura teatral sempre va estar impregnada de poesia i la seva poesia es nodria de l’experiència teatral. Va començar ben jove, recitant a Ràdio Sabadell fins que la censura el va frenar, i sempre inspirat per Papasseit, Tzara o Beckett. Dueso seguia tenint projectes en marxa, obres que era conscient que, probablement, no podria dirigir. “Són projectes que tenim emparaulats i es podran fer amb el temps que necessita la producció, deixo aquest llegat, perquè que no hi siguis no vol dir que no es puguin fer”, assegurava.
Premi de Teatre dels Premis Literaris Ciutat de València 2023, Dueso va publicar tres llibres: les peces teatrals Mata’m (Lapislàtzuli, 2023) i L’encant de les nenes (Bromera, 2024) i el recent poemari Som cavalls d’escuma en camps de menta (Lapislàtzuli, 2026). Va treballar com a director d’actors en cinema i televisió de la mà de Manel Huerga o Kike Maíllo, amb pel·lícules com Salvador, Eva o Operación Malaya, entre altres. Va participar en sèries com La Riera, Laberint d'ombres i Nit i dia. També va dirigir intèrprets com Julieta Serrano, Mercè Sampietro, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Àurea Márquez, Montse Germán, Daniel Brühl, Javier Cámara, Tristán Ulloa, Pablo Derqui, Leonardo Sbaraglia, Gonzalo de Castro o Marc Martínez.
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