Poesia
El nou festival InVers porta la poesia als jardins de Terrades
La primera edició, dedicada a les veus femenines, reuneix Marta Coll Autet, Marissa Mitjà, Elisabet Riera i Caroline Mowatt el 12 de setembre
Carles Ayats Aljarilla
Terrades convertirà els carrers i jardins en escenaris literaris amb el naixement d’InVers, Festival de Poesia, que celebra la primera edició aquest dissabte, 12 de setembre. Sota el lema Poesia és nom de dona, la jornada reunirà quatre autores.
El festival, impulsat per Sergi Polo, vol convertir el municipi en un punt de trobada entre literatura, música i paisatge. "InVers neix de l’amor i la passió per les lletres, de l’admiració pels altres i de la llibertat de voler coincidir en un mateix espai i temps", explica. Després d’anys escrivint "des de dins de l’armari de les lletres i les paraules", una experiència personal el va empènyer a compartir els seus textos.
Els recitals ocuparan jardins privats, oberts al públic com a petits escenaris. Els assistents recorreran el poble seguint un itinerari poètic. Per a la regidora de Cultura, Mar Minobis, és "una manera de donar a conèixer Terrades des d’una perspectiva diferent i una oportunitat per posar en valor els nostres espais i el nostre patrimoni".
InVers començarà a les 11 h amb l’acte inaugural al jardí de la Societat. A dos quarts de 12, hi haurà un vermut poètic i, a les 12 h, Marta Coll Autet oferirà el primer recital amb el músic Xevi Ariza al jardí de La Fornal. Poeta, rapsoda i comunicadora, és autora de Cruesa, duresa, nuesa, Terra fèrtil i Niu de dols. A un quart de 2, Marissa Mitjà actuarà al jardí de Can Ballardó. Mestra i pedagoga, farà un pas especial: recitarà els seus poemes en públic per primera vegada. A les 14 h hi haurà una parada per dinar.
A les 16 h serà el torn d’Elisabet Riera al jardí de Can Vehí. Periodista, escriptora i editora establerta a Terrades, és fundadora de Wunderkammer i autora de La línea del desierto, Una vegada va ser estiu la nit sencera i Els alats. A les 18 h, Caroline Mowatt, poeta i rapsoda establerta a Girona, actuarà amb Carles Jove al jardí de Can Padrosa.
Abans de la clausura, hi haurà la taula rodona Com neix un poema?, a les 20 h al jardí de la Societat. L’Ajuntament ha treballat des del principi amb l’organització i ha buscat la complicitat dels habitants. "Perquè un projecte així funcioni, és important que el poble se’l faci seu", remarca Minobis.
La primera edició reivindicarà unes veus sovint apartades. "Si et demano quantes dones poetes vas estudiar a l’escola, segurament en recordaràs ben poques en comparació amb els homes", reflexiona Polo. Les activitats seran amb taquilla inversa i aforament limitat.
Via: Empordà
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