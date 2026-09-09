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Què puc fer avui, dimecres 9 de setembre?

Un recull d'activitats culturals per fer durant la jornada

L'espectacle multidisciplinari Cabaret d'arrel, que es representarà al Teatre Municipal de Girona.

L'espectacle multidisciplinari Cabaret d'arrel, que es representarà al Teatre Municipal de Girona. / Cascai Teatre.

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Redacció

Redacció

Girona

Cadaqués

MÚSICA

Festival l'Art de la Guitarra amb Sam Ballester.

Quan i on?

A les 21 h a l'Església de Santa Maria.

Girona

CONFERÈNCIES

Xerrada "Viure i morir de poesia" a càrrec del poeta i escriptor Edu Sívori Alt sobre la poetessa Alejandra Pizarnik.

Quan i on?

A les 18 h a l'Hotel d'Entitats.

ESPECTACLES

Representació de Cabaret d'Arrel amb Cascai Teatre i la cobla Flama de Farners, un espectacle multidisciplinari que combina circ, dansa contemporània i d'arrel, titelles, poesia i humor amb diversos artistes convidats.

Quan i on?

A les 20 h al Teatre Municipal.

Figueres

LLETRES

Presentació del llibre "Ja sóc aquí!" del figuerenc Enric Pujol a càrrec de Xavier Díez, historiador i escriptor. Pujol inicia el llibre el 23 d'octubre de 1977, data de la tornada del president Josep Tarradellas després de l'exili i la restitució de la Generalitat de Catalunya.

Quan i on?

A les 19 h a la Biblioteca Fages de Climent.

Platja d'Aro

ART

L'espai Masia Bas acull dins el cicle anual d'arts plàstiques l'exposició temporal "Guinovart: de la planxa al paper", amb un recull de l'obra gràfica de l'artista Josep Guinovart.

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Es podrà visitar fins al 13 de setembre.

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