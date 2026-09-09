Què puc fer avui, dimecres 9 de setembre?
Un recull d'activitats culturals per fer durant la jornada
Cadaqués
MÚSICA
Festival l'Art de la Guitarra amb Sam Ballester.
Quan i on?
A les 21 h a l'Església de Santa Maria.
Girona
CONFERÈNCIES
Xerrada "Viure i morir de poesia" a càrrec del poeta i escriptor Edu Sívori Alt sobre la poetessa Alejandra Pizarnik.
Quan i on?
A les 18 h a l'Hotel d'Entitats.
ESPECTACLES
Representació de Cabaret d'Arrel amb Cascai Teatre i la cobla Flama de Farners, un espectacle multidisciplinari que combina circ, dansa contemporània i d'arrel, titelles, poesia i humor amb diversos artistes convidats.
Quan i on?
A les 20 h al Teatre Municipal.
Figueres
LLETRES
Presentació del llibre "Ja sóc aquí!" del figuerenc Enric Pujol a càrrec de Xavier Díez, historiador i escriptor. Pujol inicia el llibre el 23 d'octubre de 1977, data de la tornada del president Josep Tarradellas després de l'exili i la restitució de la Generalitat de Catalunya.
Quan i on?
A les 19 h a la Biblioteca Fages de Climent.
Platja d'Aro
ART
L'espai Masia Bas acull dins el cicle anual d'arts plàstiques l'exposició temporal "Guinovart: de la planxa al paper", amb un recull de l'obra gràfica de l'artista Josep Guinovart.
Es podrà visitar fins al 13 de setembre.
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