La Soterrània, deu anys de música alternativa en català
La mostra obre dissabte una nova edició a l’Ateneu 24 de Juny que comptarà amb sis concerts i cloenda amb Súper Gegant
La Soterrània, mostra de música alternativa dels Països Catalans, obre aquest dissabte l’edició dels seus deu anys. El cicle, que comptarà amb sis concerts amb taquilla inversa a l’Ateneu 24 de Juny de Girona, s’allargarà cada dissabte fins al 17 d’octubre. Al llarg d’aquestes dates hi passaran Paul Pèrrim, Jodie Cash, Les Witch Carroll, Susio Perra, Lord Diabolik i Súper Gegant.
El concert inaugural serà amb l’àcid-folk psicodèlic del canari establert a Tarragona Paul Pèrrim. L’underground seguirà el 19 de setembre amb Jodie Cash, acompanyada de Toni Espelta en un duet de country, blues i rock d’arrels; i el 26 amb el duet de Perpinyà Lord Diabolik, entre la veterania i la disbauxa, en actiu des dels anys noranta reivindicant un rock lliure.
Els dissabtes d’octubre l’Ateneu 24 de Juny rebrà els ganxons Susio Perra, grup que ha anat sumant components des de la seva fundació el 2021; Les Witch Carroll, formació de carrer i circ ambulant procedent de Vernet amb la potent veu de Ninon De Graaff; i, en el tancament, tot un referent del rock alternatiu com Súper Gegant, amb l'univers de guitarres, distorsions, reverbs, ecos i delays de Claudi Herreros, Miquel Bernis i Marcel Mercadé.
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