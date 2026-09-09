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La Sra Tomasa, Baya Baye i Masta Quba entre els caps de cartell d'una nova edició del festival Onírik de Girona

La tercera edició del certamen portarà tretze grups a l'escenari dels Jardins dels Alemanys els dies 25 i 26 de setembre

La Sra. Tomasa en una imatge promocional.

La Sra. Tomasa en una imatge promocional. / Cedida per La Sra. Tomasa

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ACN

ACN

Girona

La tercera edició del festival Onírik de Girona portarà tretze grups a l'escenari dels Jardins dels Alemanys durant els dies 25 i 26 de setembre. El certamen serà una de les darreres oportunitats per veure el grup de rumba de Barcelona La Sra Tomasa, que deixa els escenaris a finals de 2026. A més, també destaca la presència del raper Baya Baye, el pop electrònic de Moiman, el hip-hop fusió del grup de Vic Muniats, la rapera i activista mexicana Masta Quba, el jazz contemporani dels anglesos Ebi Soda, o la proposta afro-psicodèlia dels sud-africans BCUC. A banda, també s'hi podrà veure Ossi Ritter, una artista multidisciplinària, ballarina i educadora que utilitza la dansa com a eina de memòria, identitat i transformació social.

El festival arrencarà divendres 25 amb Baya Baye, amb la seva proposta de música urbana entre rap i punk, els francesos Edredon Sensible, una banda de jazz minimalista, punk i música d'explosiva de ritmes tribals i afro-llatins. També actuarà la rapera mexicana que viu a Girona Masta Quba que proposa hip-hop amb un missatge feminista, antiracista i activista, la percussionista barcelonina Marta Berengué que actua sota l'àlies Tropical Mystic i que s'ha donat a conèixer per la seva proposta d'electrònica ancestral. Finalment Moiman conegut per la seva fusió de pop electrònic, tecno, disco i postpunk i el DJ Saiqel completaran el cartell de divendres.

L’endemà serà el torn de la banda Muniats de Vic, que fusiona de manera orgànica el hip-hop, el jazz, el soul i el funk, els britànics Ebi Soda, una banda de nu-jazz coneguda per la seva actitud que fuig del tradicionalisme i d'esperit postpunk, BCUC(Bantu Continua Uhuru Consciousness), un septet musical dels sudafricans Soweto que ha emergit en l'escena internacional amb la seva proposta d'afro-psicodèlia i funk indígena.

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També passaran pels jardins dels Alemanys WheelUP, àlies del productor i DJ britànic Danny Wheeler, un dels abanderats del fenomen broken beat i el nu-jazz de l'est de Londres, Red Banana, l'àlies artístic d'Anna Fillat, una artista que amb una cura exquisida pel format analògic i fortes influències de la música brasilera, llatina i afro i es tancarà amb els caps de cartell, La Sra. Tomasa, amb sons que barregen elements tradicionals amb electrònica i influències funk, reggae i hip-hop. Aquesta serà una de les darreres oportunitats de veure’ls en directe, ja que estan fent gira de comiat.

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