El Detectiu Conan torna als cinemes gironins en la seva cita anual amb els fans
La 29a pel·lícula de la cèlebre saga d'animació japonesa es podrà veure en català a Girona, Salt, Figueres, Blanes i Olot
Un any més, els fans gironins d'El Detectiu Conan podran gaudir d'una nova pel·lícula de la cèlebre obra japonesa als cinemes i en català. La 29a pel·lícula de la famosa saga basada en l'obra de Gōshō Aoyama, El Detectiu Conan: L'àngel caigut de la carretera, està dirigida per Takahiro Hasui i s'estrenarà l'11 de setembre en cinemes de tot l'Estat. A Catalunya i en alguns cinemes de les Illes Balears i València es podrà veure en català, i a la província de Girona s'han programat sessions als Ocine Girona, a l'Odeon de Salt, el CatCinemes de Figueres, l'Ocine Blanes i els Multicines Olot.
La pel·lícula arriba un any més als cinemes catalans gràcies a la productora Alfa Pictures, i ho fa després de convertir-se en la més exitosa de l'any al Japó, amb més de 81 milions de dòlars recaptats durant l'estrena del 10 d'abril. Aquesta pel·lícula ocupa el quart lloc de popularitat, darrere de Black Iron Submarine, One-Eyed Flashback i The Million Dollar Pentagram.
L'argument torna a centrar-se en els agents especials de la prefectura de Kanagawa, concretament en l'agent de trànsit Chihaya Hagiwara, i aprofundeix en la història i les motivacions d'alguns dels personatges més destacats que s'han incorporat durant els últims anys a la franquícia. Amb aquesta, totes les pel·lícules de la franquícia hauran estat doblades en català.
Una sèrie feta institució
A Catalunya, l'anime d'El Detectiu Conan s'ha convertit pràcticament en una institució: no només se n'han doblat totes les pel·lícules, sinó que en Conan Edogawa també parla en català en 29 temporades de la sèrie d'animació. Això suposa 1.147 episodis (serien 1.206 segons la numeració catalana) que han estat emesos al 3Cat dins la programació del canal SX3. Actualment, es poden veure a la plataforma les tres primeres temporades de la sèrie remasteritzades, com també múltiples episodis de temporades més recents. A més, el 3Cat va anunciar fa pocs dies dins la programació de la nova temporada que estrenarà nous capítols de la sèrie que es va emetre l'any 2025 i només s'han vist al Japó.
La franquícia està basada en l'obra de Gōshō Aoyama, que l'autor va començar el 1994 i que encara ara es publica a les pàgines de la revista Weekly Shōnen Sunday de l'editorial Shogakukan del Japó. A Catalunya, s'han publicat els 20 primers volums en català.
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