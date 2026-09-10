Entrevista | Edu Galán Escriptor i guionista
«Els famosos són com déus, però amb febleses humanes»
"Com que avui res es construeix de cara al futur, no hi ha glòria"
Chus Neira
Edu Galán (Oviedo, 1980) torna a l’assaig sociològic contemporani. Després d’aprofundir en les polítiques de la cancel·lació (El síndrome Woody Allen) o la impostura com a valor de mercat (La máscara moral) ara analitza la fama, aquí i en aquest temps, a Más famosos que Jesucristo.
Abans d’escriure aquest llibre, abans d’anar a Madrid, què li va ensenyar sobre la fama el caçaautògrafs Ánder Azcárate?
A part de la seva bondat, Ánder em va ensenyar que la fama és un treball molt dur. En el llibre, li utilitzo per a explicar la figura del caçaautògrafs, sempre en competició, i els perquès del seu efecte entre els famosos: «Si no estàs en l’àlbum del caçaautògrafs, no ets ningú».
Què ha après, quins mites ha bandejat, compartint amb els famosos els seus dies, els seus mons, el seu ecosistema?
El poc preparats que estan per a gestionar les contraindicacions de la fama i, per tant, els problemes psicològics i personals que aquesta falta de preparació els implica i que poden acabar en ansietats o addiccions. Especialment, amb aquesta fama que vivim ara, presentista, eina de la societat de consum i condemnada a l’autenticitat. Els obliga a crear una ficció que «els coneixem». Els famosos que no interioritzen que és un artifici i es creuen veritablement que el públic «els coneix», ho passen fatal. En tractar a músics, esportistes, periodistes, presentadors, còmics, actors, actrius o participants de realities veig també moltíssima inseguretat i això em produeix moltíssima tendresa.
En aquestes pàgines es parla de vides de sants i sosté que la celebritat ha ocupat el buit que va deixar el sagrat.
En les societats occidentals hi ha una proporció notable de ciutadans amb creences religioses amorfes, és a dir, de lliure interpretació i execució, o sense cap afiliació, dono les dades en el llibre. En el segon cas no significa que no tinguin cap espiritualitat i jo argumento que les relacions amb els famosos provoquen sentiments semblants i emocionalitats similars a una religió organitzada i emplenen buits personals però sense les seves molèsties. A més, els famosos són més entretinguts: no són el déu catòlic, tan perfecte i cruel, són déus mitològics. Inassolibles, divins, però amb febleses humanes. I respecte als sants, és impossible no assimilar l’emoció de la contemplació d’una relíquia per un fidel amb, per exemple, la d’un vestit original dels Beatles per part d’un beatlemaníac.
En quin moment la fama va deixar de ser una cosa que els passa a uns altres per a convertir-se en el que ens concerneix?
És un procés que comença en el segle XVIII i XIX amb la impremta d’alta velocitat o la rotativa i, de seguida, apareixen altres tecnologies com la fotografia, el vinil, la massificació del teatre, la ràdio, el cinema o internet.
Com explica les bogeries en la relació tòxica entre el famós i l’espectador?
Hi ha una revolució anomenada internet que ho ha capgirat tot. La llibertat que atorga l’algorisme és la mateixa que atorga l’individualisme: zero. El tremend poder de les xarxes socials i els seus amos, com el nazi Elon Musk, ha impulsat a milions de persones a instal·lar-se en una fama presentista amb ideologies molt marcades, d’herència protestant nord-americana, i una urgència total per complir les pròpies demandes d’aquest sistema tecnològic. El problema és que s’ha instal·lat la idea que el famós ha d’estar als peus de la multitud.
Si qualsevol pot tornar-se viral, ha mort la vella diferència entre el famós i la resta, o només s’ha tornat més cruel?
És que ser famós avui dia és quantitatiu: a més retorn en la inversió, en clics, en taquilla, en premsa o en anuncis, més famós, siguis esportista, paleta o cuiner. Fa anys s’hi arribava per altres mitjans més costosos i avui dia, encara que sigui molt dur, hi ha més mètodes per a arribar a la fama encara que aquesta sigui efímera. Potser aquesta volatilitat alberga la principal crueltat per a aquells pobrets que es pensen que els durarà tota la vida.
En aquest turbocapitalisme en el qual el famós i el seu públic s’autoexploten, on ens queda la glòria?
És molt complicat dir-ho de manera contundent però com que avui res es construeix de cara al futur, no hi ha glòria. La glòria no només es planteja amb el futur sinó amb alguna cosa més enllà: la transcendència després de la mort. Veurem quins exemples individuals poden quedar per a la història però el frenesí del turbocapitalisme ho complica tot perquè s’elimina el llarg termini i, amb ell, el pensament o la creativitat reposada.
És al final el famós el més explotat d’aquesta indústria?
No vull desmerèixer el treball d’agents, publicistes, maquilladores o caps de premsa, però crec que sí. La indústria de la fama tracta de treure del famós tot el possible, i ràpid. És la seva tasca titànica, especialment d’aquells famosos per dedicar-se a la política o l’art, domar les exigències apurades dels altres i del seu propi equip i no plegar-se.
La seva distinció entre «intimitat veritable» i «veritable intimitat» és de les coses més reveladores del llibre.
És essencial. Vet aquí l’exemple de nens famosos. La intimitat veritable seria la que qualsevol nen viu a casa seva: exigències, horaris, avorriment, diversió delimitada… En canvi, els nens famosos es veuen obligats a combinar aquesta amb la veritable intimitat, que és la que viuen en el seu dia a dia perquè s’hi dediquen, ja que el públic els exigeix autenticitat. Una mostra: els nois que fan vídeos de youtube amb els seus pares, ensenyant la capsa de joguines, construeixen una intimitat on sempre hi ha alegria, sorpresa, frenesí, no hi ha horaris exigents ni frustracions, es deu a una massa de desconeguts que cliquen o no i està patrocinada per marques comercials que els manen joguines sense parar. Aquests petits troben un dilema fàcil de resoldre si no hi ha adults responsables al seu costat: és molt més atractiva la veritable intimitat. Amb menors, aquesta decisió de sacrificar una intimitat per una altra, construïda amb un entorn empresarial, sempre acaba malament.
És la fama especialment cruel amb qui envelleix a la vista de tots?
En una societat on es glorifica la joventut és infinitament més cruel. I això està alimentat amb la col·laboració del públic: «Què va ser de…», «Mira com està…». L’altre dia Parada, portaveu de l’audiència, va dir en el programa de Sonsoles que Inma del Moral, que va tornar un dia a la tele, hauria de posar-se bòtox al front. És simptomàtic de quanta gent s’identifica amb les paraules de Parada, que sembla que està frontalitzat, pobret. I sempre se li exigeix més a les dones.
Quan un famós compromès ajuda de veritat i quan només es renta la cara?
Aclareixo que hi ha famosos que ajuden a visibilitzar causes perquè, encara que siguin una part essencial de la societat d’hiperconsum, poden utilitzar aquestes mateixes eines per a defensar causes. M’agrada avisar que sense la intervenció d’experts, l’Estat o la política, les reaccions d’un famós davant una injustícia són, com a mínim, espúries, de caritat, quan no són a la recerca del seu propi benefici, a pesar que el famós pugui ser inconscient d’això.
Si d’aquí a cinquanta anys algú ens jutgés per a qui vam fer famós, què pensaria de nosaltres?
Que som fills del nostre temps, com la resta de generacions. De tant en tant, en jutjar-nos amb massa ferotgia, em poso Try a little tenderness d’Otis Redding i em relaxo.
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