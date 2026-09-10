La Fal·lera Gironina recupera «La Mosca d’en Quim» al Teatre Municipal
L’espectacle familiar sobre la creació dels Capgrossos de Girona arriba a la quarta edició amb tres funcions els dies 19 i 20 de setembre
La Fal·lera Gironina recupera aquest setembre «La Mosca d’en Quim», l’espectacle que recrea de manera imaginada la creació dels Capgrossos de Girona per part de Joaquim Pla i Dalmau. La proposta tornarà al Teatre Municipal els dies 19 i 20 de setembre amb tres funcions i la participació de més d’una cinquantena d’actors i músics.
L’obra es va estrenar el setembre del 2022 amb motiu del 25è aniversari de la Fal·lera Gironina i enguany arriba a la quarta edició. La història situa l’espectador en el moment en què Pla i Dalmau dona forma a la comparsa de capgrossos de la ciutat, creada fa més de seixanta anys.Els protagonistes són en Fraret, el capgròs més antic que es conserva, i el mateix Joaquim Pla i Dalmau, que s’endinsen en un món imaginari per trobar la inspiració necessària per crear els nous personatges. A través del món oníric de l’artista, l’espectacle permet conèixer algunes de les històries que envolten figures populars de la imatgeria gironina.
Teatre, dansa i música
Entre els personatges que hi apareixen hi ha l’Esquivamosques, el Ciutadà i la Beneta, la Pericota i el Ballester, el Mercader i l’Argentera, i el Merdisser i la Marieta de les Cols. La proposta combina teatre, dansa i música en directe amb l’objectiu d’apropar aquesta part de la cultura popular de Girona a públics de totes les edats.
Sobre l’escenari hi participaran més de cinquanta actors i músics, a més de diferents artistes i artesans de la ciutat vinculats a la colla gegantera. La Fal·lera Gironina és l’entitat encarregada de portar els Gegants, els Capgrossos i l’Àliga de Girona.Les representacions es faran el dissabte 19 de setembre a les 12 i a les 17 hores, i el diumenge 20 a les 12 hores. Les entrades tenen un preu de 10 euros, mentre que també s’ofereix un paquet familiar de quatre localitats per 32 euros.
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