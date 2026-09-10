Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dimissió TraperoNova cap dels MossosDesnonen Cal GrasTemps ViolentMor Manuel DuesoCàstig Aspirilla
instagramlinkedin

La Fal·lera Gironina recupera «La Mosca d’en Quim» al Teatre Municipal

L’espectacle familiar sobre la creació dels Capgrossos de Girona arriba a la quarta edició amb tres funcions els dies 19 i 20 de setembre

Una escena de l’espectacle «La Mosca d’en Quim».

Una escena de l’espectacle «La Mosca d’en Quim». / Robe Rodriguez

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

La Fal·lera Gironina recupera aquest setembre «La Mosca d’en Quim», l’espectacle que recrea de manera imaginada la creació dels Capgrossos de Girona per part de Joaquim Pla i Dalmau. La proposta tornarà al Teatre Municipal els dies 19 i 20 de setembre amb tres funcions i la participació de més d’una cinquantena d’actors i músics.

L’obra es va estrenar el setembre del 2022 amb motiu del 25è aniversari de la Fal·lera Gironina i enguany arriba a la quarta edició. La història situa l’espectador en el moment en què Pla i Dalmau dona forma a la comparsa de capgrossos de la ciutat, creada fa més de seixanta anys.Els protagonistes són en Fraret, el capgròs més antic que es conserva, i el mateix Joaquim Pla i Dalmau, que s’endinsen en un món imaginari per trobar la inspiració necessària per crear els nous personatges. A través del món oníric de l’artista, l’espectacle permet conèixer algunes de les històries que envolten figures populars de la imatgeria gironina.

Teatre, dansa i música

Entre els personatges que hi apareixen hi ha l’Esquivamosques, el Ciutadà i la Beneta, la Pericota i el Ballester, el Mercader i l’Argentera, i el Merdisser i la Marieta de les Cols. La proposta combina teatre, dansa i música en directe amb l’objectiu d’apropar aquesta part de la cultura popular de Girona a públics de totes les edats.

Notícies relacionades

Sobre l’escenari hi participaran més de cinquanta actors i músics, a més de diferents artistes i artesans de la ciutat vinculats a la colla gegantera. La Fal·lera Gironina és l’entitat encarregada de portar els Gegants, els Capgrossos i l’Àliga de Girona.Les representacions es faran el dissabte 19 de setembre a les 12 i a les 17 hores, i el diumenge 20 a les 12 hores. Les entrades tenen un preu de 10 euros, mentre que també s’ofereix un paquet familiar de quatre localitats per 32 euros.

Subscriu-te per seguir llegint

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents