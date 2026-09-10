El Festival de Música de Cervià de Ter portarà Elionor Martínez, Daniel Bertomeu i l'Helix Trio
La 16a edició tindrà lloc del 18 al 20 de setembre amb la inauguració a càrrec de la violoncel·lista canadenca Luka Coetzee
El Festival de Música de Cervià de Ter encetarà el 18 de setembre i fins al 20 la seva 16a edició amb quatre recitals a càrrec de la soprano Elionor Martínez, que estarà acompanyada al piano d'Olivia Zaugg; el pianista Daniel Bertomeu; l'Helix Trio; i la violoncel·lista canadenca Luka Coetzee, amb l'acompanyament de Sérgio de A al piano.
L'església de Santa Maria tornarà a acollir el festival impulsat per Ibercamera i l'Associació Amics de Cervià Antic, juntament amb el Centre Nacional de Difusió Musical. En la programació de la 16a edició es mantenen les dues línies que han vertebrat la història del festival: promoure el talent català i portar artistes internacionals.
El programa arrencarà el divendres 18 a les 20.30 h amb Coetzee, que interpretarà juntament amb de A diverses obres de Penderecki, Bach, Beethoven, Debussy, Amy Beach, Britten i Saraste. La violoncel·lista, nascuda el 2004, va guanyar el 2022 el Concurs Internacional Pau Casals, i aquest recital serà un homenatge a la memòria del mestre del violoncel.
El dissabte 19 tindrà dos concerts. A les 19 h serà el torn de Daniel Bertomeu, que interpretarà la Segona sonata de Rakhmàninov, a més d'obres de Haydn, Liszt i Mompou. El jove pianista és alumne de Ligorio i Philippe Raskin i ha guanyat múltiples concursos nacionals i internacionals.
A les 21 h, Elionor Martínez li prendrà el relleu a Bertomeu, amb un concert de cançons d'amor de lied, cançó catalana i sarsuela d'Obradors, Mompou, Rodrigo, Barbieri, Toldrà, Moreno Torroba, Granados i Gerónimo Giménez.
L'últim concert tindrà lloc el diumenge 20 amb l'Helix Trio, format per Paula Belzunegui al piano, Jaume Angelès al violí i Iago Domínguez al violoncel. El programa inclourà el Trio de Ravel, el Fantasma de Beethoven i Haydn. La formació es va fundar el 2022 a Basilea i va guanyar el concurs FestClásica.
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