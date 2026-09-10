Lecocq: "em sento molt millor envoltat d'arbres que d'edificis"
El músic bisbalenc presentarà dissabte a l'Escala el seu segon disc, "Sucre", dins el Festival Portalblau i per una gira que l'ha dut a escenaris de tot Catalunya
El bisbalenc Enric Mont Lecocq presentarà el seu segon disc, Sucre (Satélite K, 2026), a l'Espai Proa de l'Escala dins el festival Portalblau. Ho fa en una gira que l'ha dut des de Sant Feliu de Guíxols, a principis de maig, fins a escenaris de tot Catalunya durant l'estiu, com el de l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà, el Cruïlla de Barcelona, el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú o el Festival Terrer d'Espolla. "No hem parat durant tot l'estiu, és el primer cop que aquest projecte gaudeix d'aquesta riquesa de concerts", diu, content. Aquesta gira l'ha dut més enllà del que s'havia esperat i ha pogut complir els seus objectius, un fet que, normalment, "tot i que treballes per arribar-hi, no hi arribes".
Sucre és, en paraules de Lecocq, una investigació de la pubertat, que tot i ser identitària està més lligada a la llengua. "Parlo d'aquell moment que ens fem grans, sortim de la conformitat adolescent i comencem a lluitar contra les normes", explica. A més, el títol retrata aquest endolcidor tan atraient, la "droga pels nens que consumim sense moderació fins que hem de començar a consumir-la amb molta moderació", rebla.
El segon disc de llarga durada del bisbalenc, que va iniciar la seva carrera en solitari el 2024 després d'una dècada liderant el grup Medusa Box, té onze temes on salta de manera orgànica entre el català i el francès, les seves dues llengües maternes. Ja ho havia fet al seu treball debut, Sous la glace/Sota el gel (2024), però Sucre pren un nou rumb i desplega diverses capes, tan sonores com lletrístiques. "Aquest segon disc té un so més brillant, té matisos més alegres i energètics que en el primer disc, i sobretot que en l'últim EP acústic, que era més fosc", assegura Mont. Tot plegat, amb l'objectiu d'obligar-se a tenir uns ritmes més alts, ballables i unes melodies alegres i aptes per entrar a circuits fins ara inexplorats per l'artista bisbalenc. Cançons com Parapents, No toquem de peus a terra o A l'abordage en són un bon exemple d'aquestes mètriques precises i directes. Precisament, la mètrica ha estat un dels reptes que ha hagut de treballar més, perquè ha hagut d'encaixar les lletres per primer cop sobre uns ritmes ja creats: "això m'ha condicionat més, és molt complicat tenir un text i reduir-lo a frases tan curtes i centrar-hi el màxim de significats", comenta. S'hi escolen al·legories, metàfores o comparacions: "Tinc el mal a dins, cor de benzina" (Tot és verí), i moltes referències silvestres: "Amb l'heura pels genolls/Sóc una estàtua en dol", o "Surten ortigues/Del nostre braç" (Amazona). La natura li és una gran font d'inspiració, perquè ho du a la sang: "la meva família ve de pagès, i quan surto de Barcelona per anar a cuidar les oliveres, és el millor... Em sento molt millor envoltat d'arbres que d'edificis", subratlla.
El disc té tres col·laboracions, que ha buscat per enriquir el pr
ojecte: Roger Mas, amb qui canta Amazona; la cantant parisenca Moorea a Nid d'oiseau; i Pau Vehí (Phoac) a l'interludi Treu-me. "Són col·laboracions a tres nivells: A Roger Mas no el coneixia personalment, però m'hi sentia proper, a Moorea la vaig trobar mentre buscava una veu per la cançó, i Pau Vehí és un amic de tota la vida", explica el músic. A Amazona, tenia "molt clar" que buscava un xoc tímbric amb la veu profunda del solsonenc: "me l'imaginava des del principi, és una mena de "príncep de la mort" que li podia aportar aquesta idea de la cançó de no tenir por de les conseqüències", sosté.
La producció i mescla han anat a càrrec de Jordi Mora i Emili Bosch, exintegrant de Medusa Box i b1n0), i Víctor García l'ha masteritzat. La gravació s'ha fet principalment a l'estudi Del Sueno Moretti, amb la participació bisbalenca d'Emili Bosch als teclats, Malcus Codolà (b1n0) a la bateria, Pedro Campos al baix i Aleix Bou a les percussions.
El concert més especial
Durant la gira d'aquest any encara ha d'actuar a la Festa Major de Sant Sadurní de l'Heura (18 de setembre) o a les Festes de la Mercè de Barcelona (26 de setembre), a més de passar per Mallorca i Lleida. "A 150 metres d'on tocaré és on es van conèixer els meus pares, per mi serà un concert molt màgic", assegura Lecocq. A l'Escala hi ha passat la infantesa, i a la Riba, diu, "hi he passat milions de vegades". De fet, no havia tocat abans a l'Escala, però conclou que "té tot el sentit que hi toqui en aquest disc".
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