Propostes per fer avui, dijous 10 de setembre
Una selecció d'activitats culturals per fer durant la jornada
Castell d'Aro
FESTA MAJOR
Vesprada musical, espectacle estàtic, castell de focs aeri i concerts. Consulta el programa.
Cassà de la Selva
OCI FAMILIAR
Activitat "Estrelles i Mites" per conèixer el cel de les Gavarres.
Quan i on?
A les 20.30 h a Can Vilallonga.
Girona
FESTIVALS
Arriba l'Acocollona't, el festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona. Fins el 19 de setembre, projeccions, xerrades i directors convidats al Cinema Truffaut/El Modern. Consulta el programa.
Salt
MÚSICA
Concert a la sala La Mirona a càrrec de Deniros i Núvol d'Oort dins el cicle Periscopi de talents emergents.
Quan i on?
A partir de les 21.30 h a l'espai exterior de La Mirona.
Gaüses
LLETRES
Presentació del llibre-disc "La còsmica del caos" d'Eduard Canimas.
Quan i on?
A les 19 h a la Rectoria.
Llançà
EXPOSICIONS
Inauguració de la mostra "Un tomb per (en) Lichtenstein" d'Octavi Dalmau sobre l'univers de l'art pop des de la seva mirada personal.
Quan i on?
A les 19 h a la Biblioteca.
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