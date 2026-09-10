Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dimissió TraperoNova cap dels MossosDesnonen Cal GrasTemps ViolentMor Manuel DuesoCàstig Aspirilla
instagramlinkedin

Propostes per fer avui, dijous 10 de setembre

Una selecció d'activitats culturals per fer durant la jornada

Girona escales catedral barri vell marxa de Torxes que organitza Òmnium Gironès

Girona escales catedral barri vell marxa de Torxes que organitza Òmnium Gironès / Marc Martí / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Castell d'Aro

FESTA MAJOR

Vesprada musical, espectacle estàtic, castell de focs aeri i concerts. Consulta el programa.

Cassà de la Selva

OCI FAMILIAR

Activitat "Estrelles i Mites" per conèixer el cel de les Gavarres.

Quan i on?

A les 20.30 h a Can Vilallonga.

Girona

FESTIVALS

Arriba l'Acocollona't, el festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona. Fins el 19 de setembre, projeccions, xerrades i directors convidats al Cinema Truffaut/El Modern. Consulta el programa.

Salt

MÚSICA

Concert a la sala La Mirona a càrrec de Deniros i Núvol d'Oort dins el cicle Periscopi de talents emergents.

Quan i on?

A partir de les 21.30 h a l'espai exterior de La Mirona.

Gaüses

LLETRES

Presentació del llibre-disc "La còsmica del caos" d'Eduard Canimas.

Quan i on?

A les 19 h a la Rectoria.

Llançà

EXPOSICIONS

Inauguració de la mostra "Un tomb per (en) Lichtenstein" d'Octavi Dalmau sobre l'univers de l'art pop des de la seva mirada personal.

Quan i on?

Notícies relacionades

A les 19 h a la Biblioteca.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents