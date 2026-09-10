Una sessió de psicofonies, projeccions i xerrades enceten l'Acocollona't
La 26a edició del festival de cinema fantàstic i de terror de Girona s'allargarà fins al 19 de setembre amb una cinquantena de projeccions al Truffaut
L'Acocollona't, el festival de cinema fantàstic i de terror de Girona, arrencarà avui amb una trentena d'activitats que inclouen projeccions, rutes guiades i xerrades amb convidats d'equips artístics de pel·lícules com El Laberinto del fauno de Guillermo del Toro, enguany homenatjada juntament amb Tesis d'Alejandro Amenábar.
La 26a edició s'allargarà fins al pròxim 19 de setembre, amb la majoria de les activitats i projeccions al Cinema Truffaut-El Modern, i inclourà dins el programa l’estrena mundial de Tránsito, de Kiko Prada, i les estrenes a Girona d’El Convento, d’Ángel M. Chivite i Luis Galindo, i Horror and Love, de Joaquín Oristrell.
Dins la selecció oficial d'aquest any hi ha 48 curtmetratges que entren a concurs. El Modern ha pres el relleu aquest any al Centre Cultural la Mercè, que no ha pogut acollir el festival perquè s'està reformant l'Auditori.
Tot i que la inauguració oficial del Festival serà demà, avui El Modern acollirà una xerrada amb Ignasi Arbrat i Callahan Ruiz, una projecció d'una pel·lícula immersiva i concursos. Una ruta cultural "La Girona misteriosa" i una sessió de psicofonies pel Barri Vell arrencaran la jornada de divendres a les 18 h, i a les 20 h tindrà lloc la inauguració i les primeres projeccions a concurs, entre les quals l'estrena d'El rastre del llop d'Ángeles Hernández.
El 12 de setembre hi haurà una sessió de retrogames, l'Acocomarket a la Mercè, una segona ruta cultural i més projeccions. També s'hi estrenarà el llargmetratge Tránsito de Kiko Prada, amb una xerrada prèvia amb l'equip artístic. El 13 de desembre el festival acollirà un concert de bandes sonores de cinema fantàstic i de terror a càrrec de Cristina Granero i més projeccions a concurs.
Les jornades del 13 i 14 de setembre estaran dedicades a projeccions a concurs, i el 15 de setembre, més enllà de projeccions, també s'hi farà el visionat de la pel·lícula Tesis, amb una xerrada commemorativa sobre el 30è aniversari del film. El 16 de desembre hi haurà la penúltima sessió de projeccions a concurs i l'estrena de la pel·lícula El convento de Luís Galindo i Ángel M. Chivite.
El 16 de setembre es projectaran els últims curts a concurs i s'estrenarà el llargmetratge Horror and Love de Joaquín Oristrell. El 17 de setembre el festival tancarà amb un vermut paranormal i diverses presentacions de llibres a El Cercle Bar; la projecció de la pel·lícula El Laberinto del fauno amb membres de l'equip artístic; la gala de cloenda i lliurament de premis (19.15 h), i seguidament, una festa amb refrigeri amb el duet de Dj's Amparo Goes to Hollywood.
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