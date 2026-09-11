25 ANYS DE L'11-S DE NOVA YORK
"Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir"
La periodista manresana Núria Bacardit estava de vacances a Nova York en el pitjor dia de la història recent dels Estats Units, l’11 de setembre del 2001
Núria Bacardit
Ha passat mitja vida i encara em sembla un somni, o més ben dit, un malson. Pel que va ser i pel que va venir després.
Els atemptats de l’11-S ens va enganxar a dues periodistes de TV3, la Patrícia Artigas i jo mateixa, en un viatge d’oci i d’amistat. Ens van despertar els sorolls de les sirenes i els crits de tota la ciutat de Nova York. La Susan, que ens allotjava a casa seva, va entrar a la nostra habitació esparverada, plorant i intentant explicar-nos, sense aconseguir-ho, què havia passat. Ens va assenyalar el terrat i, quan hi vam pujar, les dues torres del World Trade Center cremaven. Un munt de veïns del bloc també eren allà, mirant l’horror, amb incredulitat. La Patrícia i jo havíem decidit que aquell mateix dia pujaríem a les torres a contemplar les vistes de la ciutat. Hi volíem ser abans de les 9 del matí, però, coses del destí, ens vam adormir.
No ens vam adonar de la magnitud dels fets fins que vam sortir al carrer per buscar un punt on ens oferien assistència tècnica per fer connexions per als informatius de TV3. Aquest punt, on hi ha la CBS i la UER (Unió Europea de Radiodifusió), era a unes tres hores a peu des del barri on ens allotjàvem, el Lower East Side, relativament a prop del World Trade Center. Es va aturar el metro i als carrers de la ciutat que mai dorm no hi havia ni una ànima. Només nosaltres dues, un munt d’helicòpters militars sobrevolant la ciutat i, de cop, una filera de camions de l’Exèrcit, passant-nos a tota velocitat pel costat. En aquell moment vaig tenir el convenciment que començaria la tercera guerra mundial. Potser, en certa manera, va ser així. Una guerra, com va dir el Papa en un dels seus primers discursos, per capítols.
Treballar per informar del que vèiem ens va salvar, en certa manera, perquè no teníem temps ni de pensar, d’ocupar el cap amb els pensaments més foscos.
Nova York va quedar coberta durant dies d’un fum negre i una olor de ciutat cremada que va fer portar mascaretes -15 anys abans de la covid-a molts novaiorquesos.
La sensació entre ells era de total estupefacció i d’una vulnerabilitat que mai havien sentit: un atac que els terroristes van poder cometre esquivant qualsevol barrera de seguretat al cor dels Estats Units.
Una ciutat en dol. Per tots els carrers i places hi havia fotos penjades de persones desaparegudes. Els parcs de bombers, que havien perdut pràcticament la meitat dels agents en els atemptats, es van inundar de dibuixos i d’espelmes.
El que va ser president del sistema d’hospitals públics de Nova York, el psiquiatre Luís Rojas Marcos, em va dir, un temps després, en una entrevista, que el més trist i desesperant va ser esperar l’arribada de ferits, per poder ajudar. Però de ferits en van arribar molt pocs. A les Torres Bessones van morir prop de 3000 persones.
Al cap d’uns dies van permetre l’accés dels mitjans a la zona 0. Una imatge que mai oblidaré. Dos grans esquelets de ferro fantasmagòrics envoltats d’un núvol de pols i de tones de runa als peus. Als comerços propers, una altra imatge colpidora. Em vaig fixar que en una botiga de roba hi havia dos dits de pols fosca sobre el taulell, amb una peça de roba i uns dòlars d’una compra interrompuda.
La ciutat va viure els primers dies enmig d’un dol col·lectiu. Si anàvem pel carrer de cop ens veiem empeses per una multitud que resava o cantava amb un ciri encès que ens havien plantat a les mans. En aquests actes espontanis no hi havia proclames contra ningú, ni crits. Només cants o pregàries i molts moments de silenci. Dol i també una onada de solidaritat. Les presses i l’individualisme propis d’una urb com aquesta van desaparèixer. Tothom s’ajudava. Tothom era amable. Què n’ha quedat d’això? Invasió d’Afganistan i Iraq, gihaidisme, retallades de drets i llibertats, un canvi en l’ordre mundial i les regles del joc -si és que ara hi ha regles- que ens aboquen a un futur incert i poc esperançador.
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Via: Regió7
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