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El Delirium torna a Sant Feliu per recuperar l'esperit de Palm Beach

La darrera proposta del cicle Música als Puestus de l'entitat Mascanada6 tindrà lloc demà al vespre amb Dj i servei de menjar i beguda

L'edició del Delirium al Porta Ferrada aquest passat agost.

L'edició del Delirium al Porta Ferrada aquest passat agost. / Jordi Galderic Casademont

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Sant Feliu de Guíxols

El Festival de música electrònica Delirium tornarà per segon cop aquest estiu a Sant Feliu de Guíxols, en aquesta ocasió, dins el cicle Música als Puestus de l'entitat Mascanada6. Ho farà demà 12 de setembre en un lloc emblemàtic del municipi, la platja de Palm Beach. Amb el lema "tornarem al bany, tornarem al ball", la platja es convertirà en una pista de ball per on hi passaran artistes com Viviana Casanova o Alice Youngling.

El festival arrencarà a les 17 h al racó de ponent de la platja de Sant Feliu, a la zona de l'antiga discoteca Palm Beach. Durant el vespre, sonarà música electrònica i de ball amb un cartell íntegrament femení: Viviana Casanova, Yahaira B2B Andrea Zarco, Alice Youngling i Martu (Decostat). També hi haurà servei de bar amb menjar i beguda. L'entrada és lliure.

El lloc escollit no és cap casualitat: a platja de Palm Beach és el nom amb què a Sant Feliu es coneix popularment l’espai on, a finals del segle XIX, hi havia els Banys d’en Baldomero —més tard, Can Rius—, considerat el primer balneari de la Costa Brava. Des de 1963, aquest indret també va esdevenir un referent de la vida nocturna amb sales com la Cliper’s Boite i, més endavant, la mítica discoteca Palm Beach, actualment tancada.

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El festival gironí ha tornat després de menys de dos mesos al municipi. Va aterrar-hi amb èxit de públic el passat 22 d'agost al Guíxols Arena dins el Festival Porta Ferrada. La seva proposta combina grans noms de l'escena electrònica amb nous talents emergents.

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