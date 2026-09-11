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L'Itinera portarà la formació el trio de jazz d'Àlex Carbonell a Biure

La banda, amb una àmplia trajectòria dins l'escena jazzística catalana, actuarà al festival després de guanyar la convocatòria Talent Musical dels Micropobles

La formació Àlex Carbonell Trio.

La formació Àlex Carbonell Trio.

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Redacció

Redacció

Girona

La formació Àlex Carbonell Trio actuarà a Biure el 19 de setembre dins el Festival Itinera. Ho farà després de guanyar la Convocatòria Talent Musical dels Micropobles d'aquest any, impulsada pel festival i la Fundació "La Caixa".

Àlex Carbonell, Joan Martí i Cèsar Martínez, els tres membres de la banda, han format part de nombroses formacions i han col·laborat amb músics de l’escena nacional i internacional. L'amistat que els uneix fora l'escenari ha alimentat aquest projecte, que neix d'una manera comuna d’entendre el jazz i d'interpretar les peces.

Amb arranjaments propis i un repertori que transita pel jazz, el soul, el blues i la bossa nova, el trio planteja cada concert com un espai obert a l’escolta i a la interacció. "El jazz és una conversa plena de complicitat i emoció, i portar-lo als petits pobles ens permet compartir-lo amb el públic d’una manera especialment propera", explica Carbonell.

La Convocatòria Talent Musical dels Micropobles d’Itinera i Fundació “la Caixa”, que enguany celebra la seva tercera edició i s’ha consolidat com una via per detectar i impulsar projectes musicals vinculats al món rural i facilitar-los l’accés a un circuit professional de concerts. La iniciativa ofereix als artistes seleccionats l’oportunitat de portar els seus projectes a diferents micropobles del país i generar nous espais de trobada amb el públic.

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Des de la seva creació, més de 300 projectes s’han presentat a la Convocatòria. La formació Àlex Carbonell Trio forma part dels deu projectes guanyadors que passaran per la programació de l'Itinera.

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