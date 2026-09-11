L'Itinera portarà la formació el trio de jazz d'Àlex Carbonell a Biure
La banda, amb una àmplia trajectòria dins l'escena jazzística catalana, actuarà al festival després de guanyar la convocatòria Talent Musical dels Micropobles
La formació Àlex Carbonell Trio actuarà a Biure el 19 de setembre dins el Festival Itinera. Ho farà després de guanyar la Convocatòria Talent Musical dels Micropobles d'aquest any, impulsada pel festival i la Fundació "La Caixa".
Àlex Carbonell, Joan Martí i Cèsar Martínez, els tres membres de la banda, han format part de nombroses formacions i han col·laborat amb músics de l’escena nacional i internacional. L'amistat que els uneix fora l'escenari ha alimentat aquest projecte, que neix d'una manera comuna d’entendre el jazz i d'interpretar les peces.
Amb arranjaments propis i un repertori que transita pel jazz, el soul, el blues i la bossa nova, el trio planteja cada concert com un espai obert a l’escolta i a la interacció. "El jazz és una conversa plena de complicitat i emoció, i portar-lo als petits pobles ens permet compartir-lo amb el públic d’una manera especialment propera", explica Carbonell.
La Convocatòria Talent Musical dels Micropobles d’Itinera i Fundació “la Caixa”, que enguany celebra la seva tercera edició i s’ha consolidat com una via per detectar i impulsar projectes musicals vinculats al món rural i facilitar-los l’accés a un circuit professional de concerts. La iniciativa ofereix als artistes seleccionats l’oportunitat de portar els seus projectes a diferents micropobles del país i generar nous espais de trobada amb el públic.
Des de la seva creació, més de 300 projectes s’han presentat a la Convocatòria. La formació Àlex Carbonell Trio forma part dels deu projectes guanyadors que passaran per la programació de l'Itinera.
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