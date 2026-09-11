La nit a Girona de l’obra amb què Lluís Lleó fa camí a la Biennal de Venècia: «Es pot viure dins la pintura»
La galeria AWL instal·la, durant un sol dia, al Casino de Girona, «The perfect year», peça incompleta i en creació des del 2007
L’artista exposa, fins al 26 de setembre, a l’espai del carrer Santa Eugènia
«Per davant de tot és una pintura, passa que enganya perquè està presentada d’una forma poc habitual», explica Lluís Lleó de la que és probablement la seva obra més ambiciosa (que no és dir poc), encara incompleta i en creació des del 2007, The perfect year (L’any perfecte), que ahir va instal·lar-se durant un sol dia al Casino de Girona. Sis dels nou mòduls fets amb peces de terracota d’uns 40x40 cm2 integrats en marcs d’acer van desplaçar-se un a un des de l’estudi de Serra de Daró on viu i treballa l’artista barceloní per celebrar la festa d’estiu de la galeria AWL, oberta fa prop de dos anys i mig al carrer de Santa Eugènia de Girona per Pepe Baena Diví. La vetllada va reunir galeristes, col·leccionistes, artistes o representants d’algunes de les grans firmes i institucions culturals del país; tots, al voltant d’una obra inacabada que fa camí a la Biennal de Venècia del 2028, on s’hauria d’exposar. Girona va convertir-se, així, en la tercera aturada de la peça, ja mostrada al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) i a la Villa Campolieto d’Herculà.
«Vinc d’una família d’artistes que pintaven esglésies. Vaig marxar a Nova York el 1987 i m’hi vaig quedar trenta anys. Allà és on vaig començar aquesta obra i després la vaig dur aquí», explica Lleó, i «aquí» vol dir Serra de Daró, al Baix Empordà, on viu i treballa. Pels seus orígens, es capfica a «trobar la manera de, fent servir una tècnica més antiga i ortodoxa de pintura, produir un resultat que sigui nou als ulls dels espectadors». Aquest és «un missatge, també pels joves, que utilitzant una tècnica molt antiga, puc fer una cosa absolutament moderna». Això és The perfect year que, en finalitzar-se (cosa que preveu pel 2027, «així que haurà durat vint anys!»), tindrà 365 tessel·les en un mosaic que «és com un llibre de notes, esquetxos, i projectes d’escultura i pintura personals meus, així que també és una mica una manera d’ensenyar com funciona el cap de l’artista».
A l’obra, de fet, s’hi pot i s’hi ha d’entrar, tal com fa l’artista a l’hora de treballar-la. «La gent, de fora, potser pensa una cosa, i dins descobreixen que no, que era al revés», engresca Lleó, a qui es pot contactar per, demanant cita prèvia, anar a visitar la peça a Serra de Daró. La possibilitat de vincular-se i entrar en l'obra «és una forma d’explicar que es pot viure dins una pintura, que és una mica el somni de l’artista». Qui vulgui estirar aquest fil, pot investigar «Com va salvar-se Wang-Fo» en el conte oriental de Marguerite Yourcenar, que, en certa manera, també pot vincular-se a una reivindicació de Lleó: «La gran pintura, la pintura que va dins, la fa la persona humana, la mà humana, el cervell humà, no és substituïble». La humanitat és capaç de crear mons profunds.
El de Lleó, a The perfect year, pren cert caràcter escultòric, tot i que ell hi veu «més arquitectura que escultura, perquè és habitable, tot i que, sí, tot el que és tridimensional és escultòric, i l’arquitectura sempre té alguna cosa d’escultura», apunta. Així, conclou de la peça, es tracta d’una «pintura-arquitectura».
Veure amb les mans
Així es titula l’exposició de Lluís Lleó a la Galeria AWL en un primer pis del carrer Santa Eugènia de Girona. La mostra, oberta des del 3 de juliol, pot veure’s fins al 26 de setembre, copant el calendari d’estiu d’una galeria que programa quatre exposicions l’any.
S’hi pot veure l’obra més recent de l’artista, que destaca especialment l’habitació pintada de groc expressament per acollir un dels quadres. En aquella mateixa sala, a més, hi ha una de les grans peces, un quadre situat al centre de la cambra sobre un peu de fusta. Igualment, s’hi mostren, «en uns papers que tenen teles amb dibuixos enganxades», uns «canals de cera que són preparatius del que m’agradaria fer a Venècia el 2028», explica Lleó, que destaca com «a més del groc, és molt impactant, quan entres, adonar-te que res és gratuït, que està fet pensant-hi».
Això també aplica en el cas de The perfect year, que canvia i es transforma segons el context on se situï. «No té res a veure com és aquí, al Casino de Girona, que a Vigo o Herculà», afirma Lleó que, en l’obra, troba disseminats fragments de la seva vida.
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