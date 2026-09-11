Entrevista | Juan Cruz Periodista i escriptor
«Soc partidari que el diari sigui millor que el periodista»
"El periodista no està per a exhibir-se ni per a demostrar que sap més que l’entrevistat"
Patricia Ginovés
Juan Cruz torna amb nou llibre sota el braç. L’autor presenta Inolvidables. La pasión d’entrevistar. Cruz ha fet de l’entrevista un territori propi, un espai on l’escolta pesa tant com la pregunta i on cada diàleg es converteix en una peça d’un relat major.
Quantes entrevistes ha pogut fer al llarg de la seva carrera?
Doncs no porto el compte de res. Ni tan sols porto el compte de qui soc. Mai he tingut aquesta obsessió per quantificar ni per ordenar el que faig en xifres. M’interessa més l’experiència de cada conversa, el que passa en aquest moment i el que queda després. Les entrevistes no són números, són situacions.
Què ha de tenir una entrevista perquè sigui inoblidable?
Acabo d’entrevistar Andrea Abreu, per exemple, i no recordo exactament el que li vaig preguntar, però sí que recordo la intenció. Una entrevista ha de tenir la seguretat que estàs preguntant alguna cosa que t’interessa a tu directament com a persona, no com a personatge. No es tracta d’espantar l’altre ni de portar-ho a un lloc incòmode sistemàticament. Jo soc un preguntaire que mai tracta de trencar la tranquil·litat de qui parla. La persona té dret a no dir-t’ho, però tu tens dret a preguntar-li. Aquest equilibri és important. Sovint entrevistar m’ha fet millor persona, ja que t’obliga a col·locar-te en el lloc de l’altre.
Les entrevistes són també un pacte entre entrevistador i entrevistat?
Sí, són com un pacte. Som aquí i hem quedat que parlarem. Han de ser un pacte i també un impacte, però sense convertir-lo en un espectacle. Mai han de ser un espai per a lluir-se. El periodista no està per a exhibir-se ni per a demostrar que sap més que l’entrevistat. El que fa la pregunta és el diari. Jo soc partidari que el diari sigui millor que el periodista, que el superi. El periodista ha de ser invisible, encara que després s’emporti el que sigui, el reconeixement o els diners. L’important és el mitjà, allò que queda publicat.
Algunes entrevistes acaben forjant una relació d’amistat entre les dues persones.
Sí, pot passar, però no és l’habitual ni hauria de ser l’objectiu. Hi ha entrevistes que generen una continuïtat, una certa proximitat, però un no ha de donar res per fet. Cada conversa torna a col·locar-te en l’inici, en aquesta incertesa que també és necessària per a poder continuar treballant i millorant.
Com ha estat el treball de seleccionar les entrevistes que apareixen en aquest llibre?
Les entrevistes que hi ha en aquest llibre són també una col·lecció de lliçons. Per exemple, Miguel Delibes: qui no ha tingut lliçons d’ell? O John Berger, al qual anomeno ‘l’últim savi’ perquè aquesta entrevista va ser l’última que em va concedir abans de morir. També hi ha Javier Marías o Juan Marsé. En cadascun hi ha alguna cosa que t’ensenya i es queda amb tu. Les preguntes que jo faig van dirigides a l’autor, però també a la persona, i això canvia la forma amb què escoltes i amb què escrius.
L’elecció d’aquestes entrevistes fa que aquest llibre tingui també una dimensió autobiogràfica, de la seva vida i la seva carrera?
Sí, perquè hi ha els entrevistats que jo vaig voler entrevistar, els que d’alguna manera formaven part de la meva educació com a lector. Hi ha Gabriel García Márquez, vaig ser a casa seva, vaig tocar el timbre i ell va obrir. Estava amb els seus fills, que eren molt petits i vam tenir una conversa llarga. Són moments que formen part de la meva vida, no només de la meva feina, i que amb el temps adquireixen un altre sentit.
Què recorda d’aquestes trobades?
Recordo detalls molt concrets. La casa, la manera de parlar, els silencis, fins i tot el que no es deia. Després vaig conèixer molta gent: a Mario Vargas Llosa, Günter Grass abans que fos el seu editor, Javier Marías, que va ser un dels meus grans amics. Són trobades que van construint un recorregut, una manera de mirar i d’entendre aquest ofici.
En el cas de Juan Marsé, fins i tot hi ha una història personal darrere.
Sí, és una història curiosa. Jo estava en un bar on vaig rebre una de les pitjors notícies de la meva vida sentimental. Estava llegint un llibre de Marsé i, de l’empipament, el vaig tirar a les escombraries. Anys després em vaig trobar amb ell i li ho vaig explicar tot. Em va fer una nova dedicatòria i, al final, aquest llibre va adquirir un altre valor per a mi, distint, més profund, més lligat a la meva pròpia història.
Què cerca llavors en una entrevista?
Busco entendre, no imposar. M’interessa la persona, no sols el personatge que representa. I també acceptar que no tot es pot controlar. Hi ha alguna cosa en l’entrevista que té a veure amb deixar-se portar, amb escoltar sense estar pensant constantment en la següent pregunta. Si no escoltes, no hi ha entrevista possible.
Si ara li digués un nen de 13 anys, com quan vostè va començar a treballar, i li fes la seva primera entrevista. Què li agradaria que li preguntés?
‘Com estàs?’. Crec que preguntar això a algú és també una manera de preguntar-s’ho un mateix. Però hi ha una altra pregunta que sempre m’ha semblat extraordinària. No és meva, sinó de Michael Krüger, poeta i editor alemany. En un dels seus poemes escriu: ‘A vegades la infància m’envia una postal, et recordes?’. Durant anys vaig utilitzar aquesta pregunta en moltes entrevistes, amb futbolistes, escriptors o catedràtics. És una pregunta que tard o d’hora tots acabem fent-nos. n
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