La trajectòria de Cavall Fort i El Tatano centraran la Fira del Conte de Medinyà
La 16a edició de l'esdeveniment literari familiar acull una vintena d'activitats en tretze espais del municipi
Diverses lectures de contes, espectacles teatrals, una taula literària amb Carles Sala, Albert Asensio i Roser Rimbau sobre la creació literària; l'acte de reconeixement a la trajectòria de Mercè Canela, directora de Cavall Fort i El Tatano; o el lliurament del X Premi Modest Prats d'Àlbum Il·lustrat són alguns dels actes destacats de la Fira del Conte de Medinyà que durant aquest diumenge desplegarà una vintena de propostes al municipi. Des de les 10 h del matí, amb la inauguració de la fira, fins a les 19 h, la 16a edició de la fira bullirà en tretze espais del municipi, aplegats principalment a la zona de parades dels carrers Migdia, Sant Sadurní, Pere Roure i la Pujada del Castell.
L'alumnat de l'Escola Santa Fe de Medinyà farà la inauguració de la fira, i durant el matí els visitants podran acudir a escoltar contes de diversos llocs del món a càrrec de la Cia. Lapolònia (11.45 h), a la taula literària de Rimbau, Sala i Asensio sobre com escriuen i dibuixen les seves històries (11.30 h), o a una lectura de contes sobre monstres i dracs en llengua de signes a càrrec de Guillem Coscubiela i Sandra Roura (10.15 h). També s'hi farà el reconeixement a la trajectòria de Mercè Canela, escriptora o directora de Cavall Fort i El Tatano. L'acte s'iniciarà a les 12.30 h amb una glossa a càrrec de l'escriptora i il·lustradora Teresa Duran i Armengol.
Durant la tarda, l'Associació Reach explicarà la caputxeta des d'una altra mirada (15.30 h); la dinamitzadora Ari Coll proposarà al públic que improvisi contes en parelles dins un nou format del Concurs de narració oral Joan Bahí (15.45 h); el grup musical Els Atrapasomnis explicaran la versió en format conte de la seva cançó Renta't les dents! (16.15 h); o el lliurament de premis del XVI Concurs d'Imatge Gràfica de la Fira i el X Premi Modest Prats d'Àlbum Il·lustrat. Els Atrapasomnis clouran la fira a les 18.30 h amb un concert festiu que repassarà els seus èxits.
A banda, durant la jornada es podran fer tallers, s'habilitaran espais de relaxació, joc i lectura lliure, i es podrà visitar les exposicions El Tatano, 20 anys, 20 portades i Els 60 anys de Cavall Fort.
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