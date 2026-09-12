Josep Bosch: «És molt fàcil fer un llibre a favor o en contra una persona, jo vull saber com era»
Després d’haver investigat el rei de Cambodja i una corresponsal de guerres mundials, el periodista i escriptor publica la tercera biografia, dedicada un antipàtic general i a la fi de l'Imperi espanyol
Josep Bosch (Girona, 1951) va ser corresponsal de l’Agència EFE en diversos països d’Europa i l’Àsia i portaveu i cap de premsa de l’Organització Mundial del Comerç a Ginebra. Des que va jubilar-se, no ha deixat d’escriure i, a una llarga llista de publicacions, ara hi ha afegit la tercera biografia. Caudilo Weyler. Cuba, Estados Unidos y el fin del Imperio español se suma, així, a Norodom Sihanuk. El dios-rey guerrillero de Indochina, i Sofía Casanova. Corresponsal en dos guerras mundiales.
Són personatges per tocar tots els pals...
M’agraden les biografies perquè entres en la vida d’una persona que ha fet alguna cosa important. A vegades la gent diu «quins personatges tan estranys!», però jo no els escullo, els personatges passen per davant meu i dic, aquest té una biografia. Em va passar amb Norodom Sihanuk quan era a Pequín (de corresponsal), que el vaig conèixer. Per la meva generació, la guerra del Vietnam era importantíssima, i conèixer un actor principal em va despertar curiositat. A més, era una mica còmic, recordo dir als companys que em semblava boig i em van avisar que tenia cervell i era molt interessant.
Va poder-ho comprovar?
Vaig investigar i el vaig conèixer. Teníem correspondència, era un cineasta i m’enviava pel·lícules que feia, molt dolentes, per cert. Les cartes, no sé si les escrivia ell, però sí que les firmava! A més, els documents que jo volia, per ser de la guerra, eren classificats pels Estats Units, i vaig demanar-los per la Freedom of Information Act. Però aquest llibre em va costar molt temps, més que res, perquè vaig començar a la Xina, i després em van traslladar al Japó, a Hong Kong i, quan ja hi tornava, a Ginebra. Finalment, em jubilo, tinc temps, i l’acabo.
Ja amb més temps, no va trigar a posar-se amb Casanova...
Se’m va presentar, també. Tinc aquesta col·lecció de diaris, que va estar exposada fa poc a la Casa de Cultura a Girona i també a Barcelona o Madrid. A la Fundació Areces, la d’El Corte Inglés, fem una sessió històrica sobre Rússia, i jo busco material pel catàleg. Aquí trobo una periodista que havia entrevistat Trotsky, que havia estat a la Primera Guerra Mundial, a la Revolució Russa, a la Segona Guerra Mundial, a Polònia durant la dictadura comunista... Em dic, és una dona, és periodista, és espanyola, i ha fet tot això? Haig d’investigar. Llegeixo, parlo amb arxius, familiars, i faig aquest llibre, que em va costar uns tres anys.
Sent una corresponsal, s’hi sentia una mica identificat?
Sí, però amb l’excepció que jo ho havia fet durant una època en què era fàcil comunicar-se, però ella ho feia una època que no tant, i tenia molt mèrit. Es va tornar boja, perquè va viure unes experiències increïbles. M’ho vaig passar molt bé, investigant i escrivint sobre aquesta dona. Vull tornar a llegir el llibre perquè el que va fer és espectacular.
I com va aparèixer, Valerià Weyler?
Comprant diaris per una altra exposició, sobre la Guerra hispanoamericana de 1898, veig que molts diaris de Nova York dediquen molt espai a la guerra, com explico, i tracten aquest tipus com un salvatge, un dimoni, un bèstia. Però aquí, en el món de l’exèrcit, té molt prestigi. A més, això em va despertar un record de quan era petit, a l’Escola de Celrà, un dia que el mestre va portar un soldat veterà de la Guerra de Cuba. Als set o vuit anys que tenia, no saps què és Cuba, un soldat, o la guerra, pràcticament, però aquell senyor gran explicava amb tanta passió coses que li havien passat, desgràcies, malalties, els rebels de Cuba... Així que investigo i trobo la història apassionant d’un home, molt dur, molt professional, sense ganes de fer cap cop d’estat (es negà a participar en el de Primo de Rivera), que creia que el militar havia d’estar a la guerra, no al quarter, i a la guerra, poca broma, s’ha de matar gent.
El retrat tan dur de la premsa americana, així, no distaria massa del personatge?
No, no… És molt exagerat, també, van carregar molt les tintes, però no distaria. Els americans necessitaven un ogre, un fantasma, perquè volien intervenir Cuba. La manera de justificar-ho era amb un tipus salvatge, però és cert que actuava de manera molt discutible. Jo no soc jutge, soc periodista i escriptor, i a aquest home se li havia ordenat que Cuba era espanyola i havia de seguir-ho sent tot i la revolta.
Un motiu similar l’havia dut a la capitania general de Catalunya després dels atemptats del Liceu…
No era una guerra, però hi havia un moment que els anarquistes creixien i el van enviar a posar ordre. Hi ha episodis de tortures compromesos per una autoritat, però va fer la guerra bruta que li van demanar els polítics, i, a més, la feia amb ganes. Era un personatge molt dur.
Ha costat, retratar-lo?
Tothom té la seva part bona i dolenta, però la bona, d’aquest senyor, no l’he arribat a trobar massa, malgrat sé que va tenir una correspondència amorosa a Cuba. Vaig demanar les cartes als seus descendents perquè potser l’humanitzaven una mica, però em van dir que no hi són. Penso que no me les van voler donar. Tampoc volia fer un llibre en contra seu. És molt fàcil fer un llibre contra una persona, o a favor, i jo vull saber com era aquesta persona. Per tant, m’agradaria molt tenir les cartes d’amor que donava a una dona cubana per saber què hi havia en aquest cor enamorat.
Els elements que més divertit el fan, gairebé, són la baixa estatura i el mal vestir…
És ben curiós, sí! Hi ha aquesta anècdota que diuen, ara que aquest és capità general, el primer que hem de fer és fer-li un vestit nou! Ell no li donava importància, tampoc al menjar i beure, era un professional no de l’exèrcit, de la guerra, fins que arriba un moment que es passa.
El llibre, de fet, desborda el personatge per parlar de la fi de l’imperi espanyol i el paper dels Estats Units (EUA)…
Després de Cuba, ja no parlo més d’ell. Weyler em dona l’excusa per tractar l’època perquè n’és un personatge fonamental. Va anar allà a defensar que Cuba fos espanyola i es va trobar, primer, que era impossible fer-ho perquè hi havia una rebel·lió, i, després, que els EUA carreguen contra ell amb tota la seva potència per donar justificació ideològica i històrica a la intervenció. La potència d’aquell país era superior a l’espanyola, que no ho havia tingut en compte. Ara tornen a sortir aquests EUA imperialistes, tenen el petroli de Veneçuela, tornen a estar prop de Cuba… La idea del llibre és una reflexió sobre l’imperialisme dels EUA i la pèssima gestió política que va fer Espanya de la seva última colònia.
Té alguna altra història entre mans?
Estic corregint-la. És sobre la invasió turca de Menorca l’any 1558, que també me’n vaig adonar llegint a una guia turística que cada 9 de juliol se celebra l’Any de sa Desgràcia, i anant a veure-ho i investigant. Van endur-se entre tres i quatre mil menorquins a Constantinoble. En aquells moments, la venda d’esclaus era un gran negoci. No volia aventurar-me en una història que té moltes versions, i faig una novel·la històrica on m’invento una parella de captius i les seves històries.
Alguna més ja li ronda el cap?
Sempre hi ha alguna cosa! L’important és, quan estàs a punt d’acabar-ne un, tenir una altra idea. No sé si ho faré, però he descobert un tal Margarit, que va néixer a Castell d’Empordà, un noble que va anar a Amèrica amb Colom i s’hi va enfrontar per com de malament tractava els nadius, com després va fer Bartolomé de las Casas. He llegit una mica d’ell, però he vist que no hi ha massa documentació…
No li costa massa, trobar personatges, oi?
No, jo penso que no! M’encanta investigar un arxiu. Trobar un document fet per un personatge, ple de pols, et trasllada i permet viure una època. D’idees, n’hi ha moltes, després el difícil és publicar-les.
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