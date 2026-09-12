L'Arxiu de Blanes descobreix un vincle entre Gaudí i el muncipi
Una jornada ha donat a conèixer la visita de l’arquitecte a Blanes el 1903 per l’encàrrec d’unes trones per a Santa Maria i la seva relació amb els americanos blanencs
L’Arxiu Municipal de Blanes va dedicar el 10 de setembre una jornada a donar a conèixer la relació d’Antoni Gaudí amb el municipi, vinculada principalment a la comunitat d’americanos blanencs. L’activitat, organitzada amb motiu del centenari de Gaudí, va incloure visites guiades, una conferència i un concert, sota el títol «Quan els Americanos van portar Gaudí a Blanes».
Un dels principals episodis d’aquest vincle es remunta al 1903, quan Gaudí va visitar Blanes acompanyat de Claudi Massó i Miquel Utrillo. L’objectiu de l’estada era treballar en el projecte d’unes noves trones per a l’església parroquial de Santa Maria, un encàrrec que es va poder dur a terme gràcies al llegat econòmic de Félix Massó, un blanenc que havia fet fortuna a Puerto Rico i havia tornat posteriorment al municipi.
En la construcció de les trones també hi va participar l’ebenista Francesc Vidal, col·laborador habitual de Gaudí i estiuejant a Blanes. Les peces, però, no s’han conservat, ja que van ser destruïdes durant l’incendi que va afectar l’església de Santa Maria el 22 de juliol de 1936, durant els primers dies de la Guerra Civil.
La relació de Gaudí amb Blanes també està vinculada a Roser Segimon, vídua de l’americano Josep Guardiola, que el 1905 es va casar amb Pere Milà i Camps. El matrimoni va impulsar la construcció de la Casa Milà, coneguda com la Pedrera, al passeig de Gràcia de Barcelona. Segimon i Milà van mantenir una estreta relació amb Blanes, on estiuejaven habitualment fins al 1936 i on disposaven d’una casa al passeig de Mar.
Aquestes connexions van contribuir a convertir Blanes en un punt de trobada de membres de la burgesia vinculats a Gaudí, als indians i al moviment modernista. Durant la jornada també es van abordar les relacions amb altres figures com Joaquim Casas Carbó i Aurora Massó, propietaris del Convent de Blanes.
La principal activitat divulgativa de la jornada va ser una conferència a càrrec de l’historiador i tècnic de difusió de l’Arxiu Municipal Aitor Roger, celebrada a la tarda al Primer Casino de Blanes. La sessió va aprofundir en la visita de Gaudí de 1903 i en les diferents connexions personals i patrimonials que relacionen l’arquitecte amb la ciutat. La sala d’actes es va omplir i part del públic va haver de seguir la conferència dempeus.
Al matí, Roger també va conduir dues visites guiades pel municipi per explicar sobre el terreny aquesta relació entre Gaudí i Blanes. El recorregut va sortir de l’Arxiu Municipal i va passar, entre altres indrets, per la parròquia de Santa Maria. En les visites també hi va participar un grup de recreació dels americanos blanencs, vestits amb indumentària de l’època.
La programació es va tancar al Banc dels Músics del passeig de Mar amb un concert de música caribenya a càrrec d’Amelo D’La Habana, amb repertori cubà i adaptacions de temes actuals.
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