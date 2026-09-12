Novetat editorial
"La novel·la no pot morir"
A ‘Què podem saber’, la seva última obra, l’escriptor britànic Ian McEwan viatja a l’any 2119 seguint el rastre d’un poema perdut i intentant esbrinar "com escrivim les biografies i ens situem en la història".
«Hi ha un pessimisme col·lectiu, però devem al futur mantenir l’optimisme»
David Morán
A Ian McEwan (Aldershot, 1948) el deixem saltant virtuosament sobre la corda fluixa de Lliçons, colossal repàs de totes les crisis polítiques que van impactar en la seva vida, i el retrobem ara, a 78 anys, viatjant al futur i sortint a un any tan inaudit com 2119 per emportar-se de tornada l’encara més portentosa Què podem saber (Anagrama).
A la novel·la, el món està a punt del col·lapse i un accident nuclear ha deixat mig planeta negat però, per alguna raó, sobreviuen els departaments literaris i la Biblioteca Bodleiana de Snowdonia és el gran fortí del coneixement. "No és una predicció, ja que difícilment sabrem què passarà demà. És una manera d’especular sobre com escrivim la història, les biografies, i com ens situem en la història", explica McEwan mentre intenta pescar l’Airpod que li acaba de caure de l’orella.
El britànic, una figura clau d’aquesta generació que va revolucionar les lletres angleses a mitjans dels vuitanta, atén des de casa seva a Gloucestershire, idíl·lic refugi que es presta a agudes reflexions sobre els temps que corren i els que han d’arribar. "Hi ha un pessimisme col·lectiu que té un efecte paralitzador; és com una goma d’enganxar metafísic que se’ns posa a sobre, però mantenir l’optimisme és el que devem al futur", considera l’autor d’Expiació.
Un xic de solitud
¿Les males notícies? "Segurament necessitarem una catàstrofe o dues per centrar-nos", lamenta en un multitudinari Zoom amb mig centenar de periodistes. "Contemplem les ombres d’una ignorància sense fi", afegeix com si res abans d’acarnissar-se amistosament amb aquesta tecnologia que sembla entossudida a sabotejar constantment la connexió. "La privacitat està amenaçada, sí, però també l’art de la solitud. Pensem que vivim lliurement, però hi ha menys silenci, menys capacitat de deixar simplement que la teva ment navegui", deplora.
Optimista és, malgrat tot, Què podem saber, novel·la de novel·les en què es regiren cartes victorianes i s’investiguen correus electrònics i missatges teclejats amb fúria mil·lennista per acabar convenint que, de fet, "és el futur el que ens contempla a nosaltres". "El nostre present és història. Els personatges ens observen amb sorpresa", diu McEwan.
L’ardit de la narració és la investigació que porta a terme Thomas Metcalfe, acadèmic decidit a desentranyar els misteris de la Segona Cena Immortal, vetllada que el 2014 va evocar la reunió, tres segles abans, de William Wordsworth, John Keats i Charles Lamb i el punt culminant de la qual va ser la lectura d’un poema d’amor avui –és a dir, d’aquí a 93 anys– desaparegut. "El que és fora del nostre abast sempre és més atractiu", relativitza. Uns versos per a la història i un pont entre dues èpoques d’eco desigual. "És més divertit investigar algú que escrivia cartes que no pas algú que escriu ara correus electrònics. Hi haurà material ingent, sí, però a expenses de la profunditat. No veurem l’ànima despullada de les persones", lamenta.
Esquivant el canvi climàtic, la devastació nuclear i la creença més o menys compartida que qualsevol temps futur serà pitjor, McEwan s’entreté en les indagacions de Metcalfe i en les seves troballes sobre Francis Blundy i la seva dona, Vivien, amfitrions d’aquesta Segona Cena Immortal que el novel·lista utilitza a tall de mirall per examinar la manera que tenim de relacionar-nos amb el passat. "Et pots fixar molt en els detalls. Sempre hi ha un vidre força gruixut entre la teva realitat i la teva mirada", apunta.
"Una màquina fantàstica"
McEwan reconeix haver arribat a Què podem saber gràcies al seu amor per la biografia literària –"llegeixes tres biografies del mateix escriptor i tens al davant tres persones diferents", celebra– però, com gairebé sempre, n’ha sortit convençut que no hi ha res comparable a la novel·la. "És una màquina fantàstica que ens permet explorar la nostra condició humana. La novel·la no pot morir perquè no té substitut: continua sent el nostre millor mitjà d’examinar consciències i captar el flux del pensament, la relació de les persones i la naturalesa del malentès, una cosa que el cine no pot fer", defensa.
D’acord que, amb pràcticament 20 novel·les publicades, potser no és l’opinant més objectiu, però en passió no el guanya ningú. "Quan llegim un llibre que realment ens arriba ens canvia des del punt de vista neuronal. Aquest canvi es produeix de debò", assegura. Qualsevol li porta la contrària.
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