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Què puc fer avui, dissabte 12 de setembre?

Una selecció d'idees per fer durant la jornada

Una edició anterior del festival de cervesa artesana Birrassana.

Una edició anterior del festival de cervesa artesana Birrassana. / DdG/Arxiu

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Redacció

Redacció

Girona

El Birrasana torna a Blanes

Arriba una nova edició del Festival de cervesa artesana Birrasana, nascuda el 2011 a Blanes i que aquest any torna al municipi després de deu edicions a Lloret de Mar. Comptarà amb cerveseries d'arreu de l'Estat i internacionals.

Quan i on?

A partir de les 12 h al passeig de Mar. Més infomació aquí.

Festival Acollona't de Girona

La 26a edició del festival de cinema fantàstic i de terror de Girona s'allargarà fins al 19 de setembre amb una cinquantena de projeccions al Truffaut. La programació de dissabte inclou una sessió de retrogames, l'Acocomarket a la Mercè, una segona ruta cultural i més projeccions. També s'hi estrenarà el llargmetratge Tránsito de Kiko Prada, amb una xerrada prèvia amb l'equip artístic. Més informació aquí.

Concert de la companyia Elèctrica Dharma a Camprodon

La Companyia Elèctrica Dharma actuarà avui a Camprodon amb motiu del Festival de Música de la Vall de Camprodon. El grup presentarà l'espectacle íntim i proper "Dharma a un pam", en què el públic envolta els músics per crear una atmosfera única.

Quan i on?

Al Monestir de Sant Pere a les 19 h.

Concert de Bel Cabrales i Carlota Giró a la Mirona

La sala de concerts de Salt acull dos concerts a la fresca dins el cicle Periscopi de nous talents. Bel Cabrales encetarà la nit a les 21.30 h, i seguidament serà el torn de Carlota Giró. Més informació aquí.

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Festa Major de Sant Joan de les Abadesses

Des del 10 i fins al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadesses està de Festa Major. Entre els actes més destacats d’avui hi ha una cercavila de gegants, una festa de l'escuma, Sardanes i Serenates amb la cobla Jovenívola de Sabadell l’espectacle infantil La colla pirata, de Pepet i Marieta. Més informació aquí.

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