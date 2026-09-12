Ramon Mas: «Sempre és massa tard per tornar a casa»
El cofundador de Males Herbes i autor d’Els murs invisibles converteix una esquerda temporal en el centre d’un drama familiar sobre l’absència, la culpa i la impossibilitat de recuperar una vida que ha continuat sense nosaltres
Hi ha una frase de l’entrevista a Ramon Mas que se’t queda gravada amb la força d’un diagnòstic ineludible: «Sempre és massa tard per tornar a casa». Quan se li demana que l’expliqui, es limita a constatar l’evident amb una lucidesa amarga: «aquell lloc ja no existeix i tornar-hi no pot ser altra cosa que una il·lusió».
Ramon Mas Baucells (Sant Julià de Vilatorta, 1982), fundador de l’editorial Males Herbes i figura imprescindible en els marges més vius de la literatura catalana, ha construït la seva obra sobre les tensions entre la sàtira, la contracultura i el gènere fantàstic. En la seva nova novel·la, Sempre és massa tard (L’Altra Editorial), l’element fantàstic no funciona com un mecanisme d’evasió, sinó com un bisturí de precisió quirúrgica.
La premissa del llibre és brutal: Nofre, el protagonista, un home corrent veí de Vic, desapareix en caure en una esquerda temporal. Per a ell gairebé no passa el temps; per als seus, en passen quinze anys. Quan aconsegueix tornar, descobreix el desastre: la seva esposa, Naima, ha refet la seva vida amb un altre home. Els seus fills, que aleshores eren tot just uns nens, ara són adolescents de disset anys. Per a la seva família, Nofre no era de viatge: era mort o havia desaparegut per sempre, que ve a ser el mateix. Els vius, per no destruir-se, estan obligats a enterrar els seus morts i continuar.
El que fa tràgic Nofre és que no hi ha malícia en el seu acte. No va fugir, no va abandonar els seus per egoisme ni per covardia. Va caure en una trampa del temps. Un artifici dels déus. És innocent i, tanmateix, la seva sola presència amenaça de fer saltar pels aires la fràgil arquitectura familiar que els seus han trigat quinze anys a construir. És el culpable d’un dany immens que mai no va triar causar.
Mas qualifica aquest enfocament de «costumisme de ciència-ficció». L’esquerda temporal no li interessa com a enigma científic, sinó com un interruptor moral. Col·loca una família davant d’una situació inviable i observa com l’estructura es trenca. «És com si una bomba hagués esclatat al centre de la llar: un Big Bang íntim on cada fragment surt disparat en una direcció diferent», assegura. I aquí apareix una de les intuïcions més amargues i lúcides del llibre: l’amor no sempre és suficient. L’autor ho confirma: «l’amor pot sobreviure intacte a l’absència, però això no vol dir que pugui reparar allò que el temps i l’absència han corromput. De vegades, l’amor només engendra culpa i dolor».
Antecedents
Hi ha un antecedent crucial per entendre la maduresa d’aquest text. A Els murs invisibles, la seva novel·la anterior, Mas es va enfrontar directament a una experiència que havia marcat la seva joventut: el suïcidi i la mort d’amics propers. L’escriptura es va convertir aleshores en una manera d’elaborar aquell dol i de posar paraules a una ferida que havia travessat bona part de la seva trajectòria literària.
El mateix autor reconeix que aquell llibre va suposar un punt d’inflexió: «Fins aleshores els meus llibres giraven al voltant del suïcidi, d’una adolescència difícil, encallada, d’un intent de tirar endavant». Després d’escriure’l, explica, «vaig poder sentir-me, per fi, més lliure». Des d’aquesta nova posició neix Sempre és massa tard, una novel·la amb la qual abandona el territori autobiogràfic per explorar, a través de la ciència-ficció, altres formes de pèrdua, culpa i absència.
També va ser una manera de cremar les naus. De no mirar enrere. Aquesta nova llibertat li ha permès encarar un projecte de més envergadura. «Aquesta és, amb diferència, l’obra més ambiciosa que he escrit», afirma Mas, l’objectiu del qual era sostenir un arc temporal ampli sense perdre, però, el ritme.
Ho ha aconseguit. Sempre és massa tard és una novel·la coral de gran solidesa narrativa. Tant brillant com singular dins del seu gènere. Mas utilitza la ciència-ficció com una trampa poètica per obligar-nos a mirar una cosa insuportable però real: la impossibilitat absoluta de fer marxa enrere i el dolor imperdonable de descobrir que el món aprèn molt de pressa a prescindir de nosaltres.
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