Idees per fer avui, diumenge 13 de setembre
Una selecció de propostes culturals i d'oci per fer durant la jornada
Fira del Conte de Medinyà
Medinyà celebra aquest diumenge la 16a Fira del Conte, dedicada a la literatura infantil i juvenil, amb una quarantena de propostes repartides pel municipi. Entre els actes destacats hi haurà, a les 12.30 h, un homenatge a l’escriptora Mercè Canela, exdirectora de Cavall Fort i El Tatano, amb la participació de l’escriptora i il·lustradora Teresa Duran. També es presentarà La classe dels esquirols, de Jordi Ventura i Valentí Ponsa, primera obra publicada dins el nou format del Premi Modest Prats d’Àlbum Il·lustrat.
Quan i on?
Diumenge 13 de setembre, de les 10 a les 19.30 h, en diferents espais de Medinyà.
Mercadisc a Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols acull aquest diumenge la 27a edició de la Fira del Disc Mercadisc, una cita dedicada al col·leccionisme musical organitzada pels Amics de la Música dels Anys 60. La fira ocuparà la Rambla durant tota la jornada i l’accés serà gratuït.
Quan i on?
Diumenge 13 de setembre, de 10 a 20 h, a la Rambla.
Festa Major de Sant Joan de les Abadesses
La Festa Major de Sant Joan de les Abadesses viu aquest diumenge una jornada marcada per la música i la tradició. Al migdia, el passeig Comte Guifré acollirà la sardana d’honor i una audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners. A la tarda tindrà lloc un dels actes més emblemàtics, el Ball dels Pabordes, també al passeig Comte Guifré, seguit de més sardanes amb La Flama de Farners i la cobla Berga Jove. Al vespre, la plaça Comamala serà escenari del concert de cançons de taverna Mar i muntanya, seguit de Jordi Gil i Duet, mentre que la jornada es tancarà amb l’espectacle d’humor de Mayte Carreras.
Terra de Trobadors a Castelló d’Empúries
El XXXIV Festival Terra de Trobadors tanca aquest diumenge tres dies d’activitats medievals a Castelló d’Empúries. La programació inclou música medieval itinerant amb formacions com Els Berros de la Cort, Lôa Trovadoresca, Turdión i Acibreira, a més d’espectacles de circ, màgia, titelles, teatre i lluita medieval. Entre les propostes destacades hi ha La Ruta de les Titelles, l’espectacle de circ i acrobàcies Malatitsch, el teatre i humor de Picamür i el Torneig d’Herois. A les 18.30 h, la Basílica de Santa Maria acollirà el concert del cicle So de Lonh, a càrrec de Locus Desperatus, i a les 20 h la plaça Mn. Cinto Verdaguer serà l’escenari de l’espectacle de cloenda Guillem Escarrer. El Preu de la Glòria.
Íntimament Llach a Santa Coloma de Farners
Neus Mar, Montse Canals, Emilio Sánchez i Enric Canada presenten Íntimament Llach, un espectacle que fusiona les cançons de Lluís Llach amb la dansa. La veu de Neus Mar i la dansa de Montse Canals s’acompanyen de la guitarra d’Emilio Sánchez i les percussions d’Enric Canada.
Quan i on?
A les 18 h, a l’Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners.
Festa del Batre a Maçanet de la Selva
Maçanet de la Selva celebra aquest diumenge la Festa del Batre, una jornada dedicada a recordar les feines tradicionals del camp. Al matí, a Ca l’Esparra, hi haurà una exhibició de tractors antics i demostracions de treballs agrícoles. A la tarda, la festa continuarà amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla Xaloc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat