Medinyà omple els carrers amb una nova edició de la Fira del Conte
La 16a edició tanca un cap de setmana amb una gran afluència de públic i una vintena de propostes de literatura, il·lustració, música i espectacles repartits pel municipi
Medinyà tanca una nova Fira del Conte amb els carrers plens de famílies i amants de la literatura infantil. La 16a edició ha omplert el municipi d’activitats durant tot el cap de setmana, amb una programació que ha combinat lectures, espectacles, música, tallers i propostes vinculades a la il·lustració i la creació literària. L’organització fa un balanç molt positiu de la fira, que ha mantingut una afluència constant de públic durant les dues jornades.
Un dels espais que ha concentrat més interès ha estat l’exposició dedicada als 60 anys de Cavall Fort i als 20 anys d’El Tatano, inaugurada dissabte a l’Espai Andersen. La mostra, presentada per Mei Serra Soler, repassa la història d’aquestes dues publicacions a través de portades i il·lustracions. La literatura també ha estat protagonista amb una taula literària amb Carles Sala, Albert Asensio i Roser Rimbau sobre el procés de creació de les seves històries, així com diverses sessions de contacontes.
La fira ha convertit els carrers i espais de Medinyà en un punt de trobada per a famílies, amb les parades i les activitats repartides per diferents punts del municipi. Els tallers, els espais de joc i lectura i les propostes per a diferents edats han contribuït a mantenir l’afluència de visitants durant tota la jornada.
Literatura i reconeixements
Un altre dels moments destacats ha estat el reconeixement a la trajectòria de Mercè Canela, escriptora i directora de Cavall Fort i El Tatano, amb una glossa de l’escriptora i il·lustradora Teresa Duran i Armengol. La fira també ha incorporat propostes participatives, com una nova mirada al conte de La Caputxeta i el nou format del Concurs de narració oral Joan Bahí, en què el públic ha pogut improvisar històries per parelles.
La música ha tingut un paper destacat amb Els Atrapasomnis, que han presentat en format de conte la seva cançó Renta’t les dents! i han tancat la jornada amb un concert festiu. Durant el cap de setmana també s’han lliurat el XVI Concurs d’Imatge Gràfica de la Fira i el X Premi Modest Prats d’Àlbum Il·lustrat, que ha reconegut La classe dels esquirols, de Jordi Ventura i Valentí Ponsa. Tallers, zones de joc i lectura i les parades han completat una fira que s’ha mantingut plena de públic durant tot el cap de setmana.
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