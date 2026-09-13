Orthemis Orchestra: la insòlita fita d'un espectacle que ha fet la volta al món
L'antiga Orquestra de Cambra de l'Empordà està inmersa en una gira de 20 concerts per la Xina del seu exitós espectacle de música clàssica, humor i teatre gestual "Concerto a Tempo d'Umore"
Fa cinc anys, mentre l'Orthemis Orchestra -antiga Orquestra de Cambra de l'Empordà- estava representant a Gijón el seu cèlebre espectacle Concerto a Tempo d'Umore de Jordi Purtí, un concert que té música clàssica i humor a tocs iguals, programadors xinesos van quedar sorpresos d'aquell desplegament simpàtic de gestos còmics que acompanyaven els compassos de peces de Mozart, Vivaldi, Bach o Rossini. Ja feia anys que l'orquestra el girava per escenaris de tot l'Estat; va néixer el 2014 i va arribar a Temporada Alta el 2016, i s'ha representat diversos cops a l'Auditori dins la programació per escoles. Enmig d'aquell èxit, d'una proposta trencadora que volia mantenir l'exigència musical mentre divertia els més menuts, va arribar la seva primera incursió al mercat asiàtic.
L'orquestra va dur l'espectacle al Carnival Arts Festival de Hong Kong dues vegades, i va actuar per primera vegada a Xangai. "Van ser aquelles actuacions les que van deixar molt bon record i han fet que, anys després, ens hagin tornat a contactar per fer una gira per la Xina", subratlla David Sanmartí, president d'Orthemis Orchestra i cap dels violins segons.
I dit i fet: entre maig i abril d'aquest any, ja va actuar en diversos escenaris de Xangai, Corea del Sud i Turquia, i aquest setembre la formació empordanesa ha sumat al seu calendari una vintena de concerts a la Xina, a ciutats com Nanning, Zhuhai, Changsha, Wuhan, Suzhou, Xiamen, Nanchang i Shenyang.
L'èxit de l'espectacle ha estat absolut: durant aquesta gira, la formació ha assolit les 500 actuacions. "Hem aconseguit trencar l'elitisme que sovint envolta la música clàssica, però sense renunciar ni un mil·límetre de qualitat musical", subratlla Sanmartí. Segons el president, el que més atrau és el fet que s'adreci a tots els públics: "aquell públic que potser no aniria mai a un auditori es deixa atrapar pel ritme i l'humor", indica, sobretot pel que fa al públic familiar. "L'espectacle no hi entén d'idiomes ni d'edats, i això ens ha permès triomfar en mercats tan diferents com el xinès, el coreà, el turc, el llatinoamericà i el conjunt europeu", afegeix. De fet, a Catalunya, una de les línies de treball que té la formació són les funcions escolars a primària i secundària.
El balanç de tot plegat és "immensament positiu, que després de fer 500 concerts l'espectacle continui viu és una fita insòlita i pràcticament irrepetible en el nostre sector", subratlla.
L'orquestra va fer l'aposta de barrejar música i humor fa més d'una dècada, i actualment és el pilar que actualment sustenta la seva activitat. "Els formats de cambra i la música clàssica estrictament tradicional tenen cada vegada menys recorregut comercial", subratlla el president. Els altres dos espectacles que ofereixen (Bon Voyage!, de Toni Sans, i Desconcerto, de Jordi Purtí) també ofereixen música, humor i teatre gestual. Aquesta barreja, diu Sanmartí, "ens ha exigit créixer i ens ha convertit en músics molt més versàtils dalt l'escenari".
Tornar als orígens
Tot i el seu vessant internacional, la formació no oblida els orígens. De fet, va fer un assaig general obert al Teatre Casino de la Unió de Vidreres el 29 d'agost, just abans de marxar cap a la Xina. Pel que fa a pròximes actuacions, portarà el 30 de gener al Teatre Jardí de Figueres l'espectacle Bon Voyage!, en què converteixen l'escena musical d'una orquestra de cambra en una obra teatral completa a través de l'humor i el teatre gestual.
Fundada el 1989 com a formació de concerts clàssics de cambra pels pobles de l'Alt Empordà, l'Orthemis ha crescut fins a sumar més de 3.000 concerts en 45 països del món. "Sempre expliquem amb molt d'orgull d'on venim", indica el president, que recorda que "en aquests moments tenim més presència internacional que no pas local". Tot i celebrar-ho, indica que "un dels projectes de futur implica revertir això" i "tornar a casa i fer molts més concerts aquí", per trobar un equilibri.
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