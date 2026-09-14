El FeÇtival Octubre de Maçanet tindrà Ramon Mirabet com a cap de cartell
Del 8 al 18 d'octubre el municipi ha programat onze activitats amb música, recitals poètics, circ acrobàtic, teatre musical i dansa
Maçanet de la Selva encetarà el 8 d'octubre la setena edició del FeÇtival Octubre, que aplegarà una vintena d'activitats i tindrà Ramon Mirabet com a cap de cartell.
Fins al 18 d'octubre, el municipi acollirà propostes de música, arts escèniques, recitals poètics i dansa dins la programació del festival, a banda de dues exposicions.
El divendres 9 el FeÇtival Octubre arrencarà amb el recital poeticomusical Geografies al Teatre La Societat, que combina prosa i deu poemes d'autors com Pla, Vinyoli, Llompart, Estellés, Espriu o Bonet. L'endemà hi haurà dues propostes; d'una banda, l'activitat de circ acrobàtic Collatge 2024 a càrrec de la companyia BotProject, que omplirà la plaça de l'Església d'equilibris i salts que desafiaran la gravetat amb humor; i Orquestra Impossible, un acte de teatre musical de Cascai Teatre que acollirà el Teatre La Societat i que proposa el ressorgiment d'uns músics d'ofici perduts.
El diumenge 11 serà el torn de Gerard Canyi, que oferirà el concert participatiu Qui canta els mals espanta a la placeta de Can Felló, en què farà un repàs de melodies que han format part de moltes generacions. La jornada continuarà al Teatre La Societat, que acollirà l'espectacle de dansa i teatre Aladdin: El despertar de Shiva dirigit per Orlant Verdú.
El dissabte 16 es reprèn el festival amb l'espectacle d'improvisació Me la bufa! al Teatre La Societat. L'endemà, la plaça de l'Església acollirà l'espectacle de clown Forat de Dudu Arnalot; i diumenge 18 la plaça s'omplirà de jocs infantils amb la instal·lació Sonàrium. També hi haurà l'últim acte i plat fort del festival, el concert de Ramon Mirabet al Teatre La Societat, en què presentarà el seu cinquè disc, V.
La programació també inclou les exposicions El cinema a Maçanet de la Selva (fins al 31 d'octubre) i La Societat, 20 anys de la remodelació.
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