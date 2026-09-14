L'artista vidrerenca Núria Güell serà a la Biennal d'Art Contemporani de Lió
La mostra se celebrarà del 19 de setembre al 13 de desembre i també comptarà amb la participació de les catalanes Luz Broto, Lúa Coderch i Laia Estruch
L'artista vidrerenca Núria Güell serà una de les catalanes que formaran part de la 18a Biennal d'Art Contemporani de Lió, que se celebra`rà del 19 de setembre al 13 de desembre i també comptarà amb Luz Broto, Lúa Coderch i Laia Estruch. Les quatre artistes d'arts contemporànies seran a la prestigiosa mostra gràcies a l'impuls de l'Institut Ramon Llull del Departament de Cultura.
A la Biennal, Núria Güell (Vidreres, 1981) presentarà Degenerate Political Art. The Epstein-Lang Connection, un projecte que explora les relacions entre el mercat de l’art, l’evasió fiscal i la construcció de prestigi cultural. La proposta adopta la forma d’una galeria d’art fictícia registrada en un paradís fiscal i instal·lada dins la Biennal, des d’on l’artista posa en evidència els vincles entre poder econòmic, filantropia i indústria cultural, alhora que qüestiona els mecanismes de producció de valor en el sistema de l’art.
L’obra s’inscriu en una trajectòria marcada per l’anàlisi crítica de les estructures legals, econòmiques i institucionals que regulen la societat. A través d’accions, dispositius i intervencions que sovint involucren persones i processos administratius reals, Güell utilitza l’art com una eina d’intervenció política i social, capaç de generar debat i desafiar les convencions establertes. Ha participat recentment en esdeveniments i institucions internacionals com la Biennal de Malta, Manifesta 14, l’S.M.A.K. de Ganto el MNAC.
Luz Broto (Barcelona, 1982) presentarà a la Biennal Put Oneself in the Place of the Other, un projecte que explora les nocions d’empatia, confiança i interdependència a partir de petites modificacions en les rutines quotidianes. La proposta combina la presentació al Musée des Tissus del llibre homònim, produït inicialment en el marc de Manifesta 14, amb una sèrie de vuit protocols traduïts al francès i instal·lats en diferents espais de la ciutat de Lió.
A Les Grandes Locos, Lúa Coderch (Iquitos, Perú, 1982; resident a Barcelona) presentarà International Style [Pavilion], una nova investigació al voltant del Pavelló Alemany de Mies van der Rohe i Lilly Reich a Barcelona. El projecte reprodueix alguns elements arquitectònics de l’edifici en forma de grans escultures inflables i reflexiona sobre la construcció del valor cultural, la memòria i les economies vinculades a l’arquitectura moderna.
També a Les Grandes Locos, Laia Estruch (Barcelona, 1981) presentarà Carrau (2026), una instal·lació concebuda específicament per a l’espai de Lió. Situada entre l’escultura, la performance i la investigació sobre la veu, la seva pràctica explora com el so, la respiració i el moviment travessen els espais socials i arquitectònics. La peça està formada per tres portes inflables de gran format que s’activen amb el pas dels visitants i converteixen l’acció d’entrar i sortir en una experiència performativa. A través d’aquests llindars, Estruch proposa una reflexió sobre els espais de transició, situats entre l’interior i l’exterior, entre l’abans i el després. La seva obra s’ha presentat recentment en institucions com el Museo Reina Sofía, el MNAC, el MACBA, la Triennal de Kortrijk o el Casal Solleric.
La Biennal rep habitualment prop de 300.000 visitants i les seves intervencions en l’espai públic superen els 2,7 milions d’espectadors, fet que la converteix en una de les plataformes de difusió artística més influents d’Europa.
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