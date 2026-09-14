Què puc fer avui, dilluns 14 de setembre?
Un recull d'idees per fer durant la jornada
Festival Acocollona’t de Girona
L’Acocollona’t continua aquest dilluns amb la tercera sessió de la Secció Oficial Internacional de Curtmetratges. A partir de les 20 h, el Cinema Truffaut projectarà nou curts a concurs, entre els quals NUS, Slow, Afterburn i Último superviviente a bordo, i hi haurà trobades amb alguns dels equips artístics. L’entrada costa 3 euros.
«El paisatge invisible», de Wayra Ficapal, a Palafrugell
La Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda acull El paisatge invisible, una exposició en què Wayra Ficapal retrata les amenaces que afronta el delta de l’Ebre per la manca de sediments i la crisi climàtica. L’artista intervé les fotografies amb aigua del Mediterrani, fent que les imatges es degradin progressivament. La mostra, gratuïta, es pot visitar fins al 20 de setembre.
Festa Major de Sant Joan de les Abadesses
La música de cobla i la cultura popular protagonitzen el dilluns de Festa Major. La cobla Montgrins oferirà sardanes al migdia i un concert de música de cobla a Sant Pol, i a les 17 h actuarà l’orquestra Montgrins al Pavelló d’Esports. Al vespre hi haurà sardanes amb La Principal del Llobregat i, a les 22.30 h, el tradicional Ball dels Pabordes, abans d’una nit de ball que acabarà amb la Diana Florejada i el Ball del Pijama.
Campanya gastronòmica Enfiga’t de Figueres
Figueres i la comarca celebren fins al 20 de setembre la quarta edició d’Enfiga’t, una campanya que reivindica la figa i la cuina de l’Alt Empordà. Més de quinze restaurants hi participen amb propostes pròpies en forma de tapes, plats, postres o menús en què la figa és l’ingredient protagonista.
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