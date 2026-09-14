Sant Feliu de Guíxols licita per 9,1 milions el futur Museu Thyssen amb l'objectiu que obri portes el 2028
Forma part del projecte global del Monestir de les Arts i el "cub" del vestíbul d'accés queda per a una segona fase
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Sant Feliu de Guíxols licitarà per 9,1 milions d'euros el futur Museu Thyssen amb l'objectiu que obri portes a mitjans del 2028. L'alcalde, Carles Motas, ha detallat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o a principis del vinent i tenen un termini d'execució de divuit mesos. És la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts que, a banda del Thyssen, també tindrà una pota educativa i d'interpretació del mateix monestir. L'emblemàtic "cub" del vestíbul d'accés que s'havia d'aixecar al pati de l'Abadia queda per a una segona fase. Motas ha remarcat que licitar les obres és un "pas important" per materialitzar el projecte i convertir Sant Feliu en un "pol cultural" de país.
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