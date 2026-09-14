A Tempo: una dècada acostant les arts a escoles i instituts
El projecte escolar de la Fundació La Ciutat Invisible ha arribat a més de 42.000 alumnes de totes les escoles de Salt i la majoria de Girona
La programació d'aquest any s'ha renovat i tindrà entre les 21 propostes un taller amb l'artista Momi Maiga i el torneig de dramatúrgia per a instituts
El programa cultural i educatiu A Tempo, que promou i facilita l'entrada de les arts a escoles i instituts, bufa aquest any deu espelmes. El projecte de la Fundació La Ciutat Invisible, que va començar els primers anys oferint alguns dels espectacles que s'havien programat al festival gironí de tardor, és ara un puntal educatiu que ofereix recursos culturals a les escoles, vincles amb artistes, una aposta cap a la creació i la transmissió de valors a través de la cultura. Les xifres mostren aquesta evolució: en deu anys, a Tempo ha passat per 42.144 estudiants de 54 escoles públiques i concertades, que es tradueix en totes les de Salt i el 92% de les de Girona. A més, hi han passat uns 600 artistes i formadors, entre els quals Lluís Homar, Gabriel Calderon, cabosanroque, Clara Peya, Cristina Clemente, Engruna Teatre o Rosa Gamiz.
El projecte A Tempo està vinculat a Temporada Alta i rep el suport de la Fundació Banc Sabadell. A més, ha teixit vincles amb molts dels centres educatius que hi participen, entre els quals l'Escola la Farga o l'Institut Vallvera de Salt, amb qui han fet diversos projectes que s'han allargat en el temps.
Entre les activitats que tenen més èxit de l'A Tempo hi ha el Torneig de Dramatúrgia per instituts, el Temporada Alta a l'aula, per on passen espectacles amb contingut pedagògic i que enguany portarà CLAM de la companyia de circ gironina Fèmut o Jovent de Mambo Project; o el Crea el teu projecte, que durà a terme l'artista Momi Maiga i que acostarà a l'alumnat diversos instruments i la tradició oral de l'Àfrica occidental. El procés acabarà amb la creació d'una cançó que interpretaran juntament amb l'artista al Canal de Salt dins el Temporada Alta.
L'edició dels deu anys és especial per diversos motius. "Aquest any hem renovat quasi tota la programació per poder acollir la màxima quantitat de joves, ja que tenim molta demanda, i si se'ns inscriuen 10.000 alumnes, podem arribar a la meitat", explica Lily Garreta, coordinadora del programa A Tempo. En total, s'ofereixen 21 projectes artístics de teatre, dansa, música, circ i altres llenguatges escènics en 6 programes. De fet, les inscripcions de les escoles es tanquen aquesta setmana, i preveuen poder acollir uns 8.000 alumnes. Per ara, n'han inscrit 5.200. El criteri de repartiment de places, que cada any varien segons l'aforament i possibilitats de cada proposta, és clar: "totes les escoles han de poder participar en algun dels projectes", subratlla Garreta.
D'altra banda, l'aniversari del projecte se celebrarà el març amb una festa oberta per escoles en diversos espais -s'anunciaran el gener- que inclourà diverses propostes de circ, dansa i teatre de companyies que han passat per l'A Tempo. "Volem que serveixi per omplir diversos racons de Girona de cultura i acostar el projecte a escoles que encara no coneixen totes les nostres propostes", comenta.
El programa
Dins la desena edició i dins l'eix de Temporada Alta a l'aula, hi passaran artistes i companyies com Fèmut; Mambo Project; Jordi Pérez Solé i Helena Moliné; Engruna teatre; Isaac Baró; Amer Kabbani; PocaCosa Teatre i Meritxell Yanes; o La Súbita i Laura Alcalà Freudent-hal, entre altres.
Pel que fa al Torneig de Dramatúrgia, celebrarà la 8a edició amb escoles d'ESO i batxillerat, que treballaran l'escriptura teatral amb Martina Cabanas, Denise Duncan i Xavi Buxeda, i la final es farà a la sala La Planeta. A més, aquest any els participants faran una trobada amb Martí Torras i assistiran a una sessió de La mare postissa, el text guanyador de la 15a edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana. "El Torneig és un projecte molt consolidat i té una metodologia de treball molt precisa i vinculada a l'aula que s'ha anat reforçant a cada edició", indica la coordinadora. "Cada any ho fem en dos centres de Girona i a dos de Salt, i busquem noves fórmules per englobar-ne més".
Aquesta immersió en les arts pensada per fer de pont entre els alumnes i la programació cultural també té altres efectes positius: "permet que els alumnes descobreixin les seves pròpies capacitats", assenyala Garreta. "Quan s'acaba el projecte, n'hi ha molts que ens comenten que no sabien que podien tenir talents artístics amagats".
Els artistes al servei de l'aula
Una altra de les novetats d'aquesta edició és el projecte d'adaptació curricular amb l'escola La Farga de Salt, un centre molt vinculat a A Tempo i que treballa des de fa molts anys amb projectes relacionats amb les arts. El projecte s'està gestant des de finals de 2025 i té una visió diferent de l'A Tempo, que treballa per acostar les propostes artístiques als instituts. A la Farga, l'objectiu és "posar els artistes al servei de l'escola per adaptar metodologies artístiques al currículum", explica Garreta. D'aquesta manera, aquest curs els docents de l'escola rebran una formació perquè puguin liderar projectes a l'aula amb noves metodologies. També es faran equips de treball entre un grup docent i un artista per portar a l'aula el que s'aprengui a la formació. "És un treball molt condicionat a la manera de funcionar de l'escola, l'objectiu és fer un model que es pugui imitar en altres centres educatius", concreta la coordinadora.
De cara a aquest curs, es farà un projecte vinculat a l'educació física que es treballarà a 1r de primària, amb l'objectiu de desplegar-la l'any vinent a la resta de cursos.
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