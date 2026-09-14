Crítica
Tots els adjectius de l'educació
Oriol González Tura publica un assaig sobre educació i llenguatge amb epíleg d'Enrique Vila-Matas
Un incís. Sobre educació i llenguatge, això fa el professor i filòleg Oriol González Tura en l’assaig publicat coincidint amb l’inici de curs per l’editorial Raig Verd. El moment, és clar, és d’allò més escaient (les vagues, les PISA, i massa indicadors més apunten que la cosa no rutlla), però ho seguiria sent encara que, en el nostre país i arreu, la qüestió de l’ensenyament estigués prou solucionada. Com bé insisteix el text, cal obrir-se, equivocar-se i seguir, per aprendre, i així enfortir la memòria i la imaginació. Cap aquí cal caminar.
Els quatre epígrafs que obren l’assaig tracen el camí que marca l’autor terrassenc. Tracten sobre la preferència per la profunditat davant la «brillantor superficial» (Junichiro Tanizaki), sobre la lectura de textos i del món (Josep M. Esquirol), sobre el vincle paraula-pensament (Joseph Jourbet), i sobre els camins que pot obrir un entrebanc (Enrique Vila-Matas). Vila-Matas, de fet, beneeix Un incís firmant un epíleg («El sistema del dubte sistemàtic») que afirma que pel «professor proteic i revoltat […] la reflexió sobre el llenguatge és una part intrínseca i natural del seu ofici» i reivindica l’escriptura manual, que «conserva la marca de la vacil·lació [...] del nostre procés de pensar, d’escriure».
Conscient que «la por al canvi afecta els alumnes i també els mestres», l’autor adverteix que no s’ha d’innovar «gratuïtament», sinó per obrir espais, ja que, afegeix amb Rancière, «qui busca sempre troba. No necessàriament troba el que buscava, ni molt menys el que ha de trobar; però troba...». L’altra cara de la moneda és una educació que s’ha adequat «a l’imperi econòmic i tecnològic» i, de retruc, a la «lògica totalitària». El capitalisme subjuga l’humanisme.
En una línia propera, l’assaig també aborda un dels debats clau en el model d’educació actual, la idea de posar l’alumne al centre. «Sota l’aparença de l’atenció a la diversitat en tota la seva complexitat, en realitat l’educació inclusiva l’elimina, pensant ingènuament que així s’elimina la desigualtat, cosa que no passa, ja que no són el mateix», defensa el terrassenc, que creu que «per respectar i posar en valor la diversitat, l’autenticitat, la identitat i la unicitat de cada alumne, el que cal és posar els coneixements i els objectius d’aprenentatge rigorosos i profunds al centre del sistema, i trobar la manera de vincular-los a cada alumne». És evident que, per això, cal també un canvi en les famoses ràtios, però és bo debatre la manera com s’enfoca el creixement de les futures generacions, sense oblidar mai el respecte a totes i cadascuna de les persones que les integren.
És important, com diu González Tura, tenir present que «la relació amb la memòria, el cor i la resta del cos són fonamentals en l’ensenyament i l’educació» i, també, com afirma seguint Mèlich, el seu referent, situar els alumnes «en el camí de la interrogació». Què coi, els alumnes. Potser ens hi hauríem de situar tots plegats, almenys més sovint, i fer-ho aplicant-nos tots els adjectius que, en la sentència final de cadascun dels disset capítols, el professor dedica a l’educació, que serà «aprenentatge, transformadora, combativa, generosa, errant, decisiva, resistent, literària, assenyada, commovedora, apassionada, exigent, silenciosa, memorable, impactant, crítica», o no serà, conclou.
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