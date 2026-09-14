El Transhumant Festival arriba a 23 municipis catalans i converteix esglésies, balnearis i masies en sales de cinema
Fins al 28 de novembre, desplega una programació de 19 llargs i 47 curts contra el racisme i els discursos d’odi
El Transhumant Festival celebra una nova edició fins al 28 de novembre amb una programació que reivindica el cinema i la fotografia com a eines de memòria, resistència i transformació social. El certamen, que desplega les seves activitats en més de vint municipis de Catalunya, posa enguany el focus en la lluita contra el racisme i els discursos d’odi, i reforça la seva aposta per portar la cultura audiovisual a espais singulars i comunitats de tot el territori. El festival desplega una programació de 19 llargmetratges i 47 curts contra el racisme i els discursos d’odi.
La seva programació s'estendrà per municipis com Peralada, La Pera, Barcelona, Ripoll, Queralbs, Figueres, Planoles, Teià, Campdevànol, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Campelles, Mieres, Tortellà, Ordis, Vallfogona del Ripollès, Cassà de la Selva, Isòvol, Castellfollit de la Roca, Madremanya, Fortià i Basilea.
La programació combina projeccions de 19 llargmetratges i 47 curts amb trobades amb cineastes i fotògrafs, concerts, debats, activitats educatives, exposicions i iniciatives de participació ciutadana, que converteixen espais patrimonials i llocs de la vida quotidiana en sales de cinema. Enguany, el festival arribarà a esglésies com la de Santa Anna de Barcelona, antics balnearis com el de Montagut, i masies com La Casanova de Fustanyà, a Queralbs, o Can Llaurador, a Teià. El festival ocuparà igualment llocs amb molta història, com el Casino de Campdevànol, l’ateneu més antic del Ripollès, o el Museu Etnogràfic de Ripoll, amb la sala de projecció situada dins la muralla de la vila comtal. A Sant Joan de les Abadesses, la Sala Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia acollirà una de les sessions, en un edifici d’origen medieval que conserva el claustre romànic més petit d’Europa. D’aquesta manera, el festival reivindica també el patrimoni arquitectònic i la memòria dels llocs que l’acullen.
El divendres 18 de setembre, el Centre Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla de Ripoll acollirà la sessió inaugural, que tindrà com a protagonista el fotògraf Santi Palacios, guardonat amb el Premi Transhumant al millor treball de fotografia compromesa. Palacios presentarà el seu projecte desenvolupat amb Open Arms en una conferència i la jornada es completarà amb la projecció de 'Cremada', d’Arianna Giménez, i 'Silent Rebellion', de Marie-Elsa Sgualdo, i amb l’actuació musical d’Oyuna Baturova. L’acte serà també l’inici de la programació territorial del festival a la comarca del Ripollès.
La cloenda tindrà lloc el diumenge 11 d’octubre, a les 19.30 h, a l’Antic Hotel Balneari de Montagut, a Campelles. La cerimònia, conduïda per Txe Arana, inclourà el lliurament del Premi Transhumant a la trajectòria fotogràfica a Roser Vilallonga i del Premi Transhumant a la trajectòria audiovisual i de comunicació a Marcel Barrena.
Àngel Guimerà i Leni Riefenstahl
L’endemà, dissabte 19 de setembre, el Transhumant proposa una de les seves sessions més singulars: 'Terra baixa d’Auschwitz'. El llop el tenim a prop, a Mas La Casanova de Fustanyà, a Queralbs, un espai vinculat a l’univers de 'Terra baixa' d’Àngel Guimerà. La sessió connectarà la història literària i social del Ripollès amb la manipulació de l’obra de Guimerà per part del règim nazi i la cineasta Leni Riefenstahl, que va convertir 'Terra baixa' en la pel·lícula 'Tiefland'. El programa inclourà la presentació del llibre 'Terra baixa d’Auschwitz', de Raimon Maideu; la interpretació de tres peces vinculades a l’òpera 'Tiefland', a càrrec del tenor Jordi Cortada; la projecció de la pel·lícula de 'Riefenstahl' i un debat posterior. La jornada acabarà amb la lectura d’un manifest del festival que reivindica la cultura als Pirineus com un espai de refugi, memòria i diversitat.
El divendres 25 de setembre, el Centre Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla de Ripoll acollirà la primera de les dues activitats d’Acció Cinema, projecte impulsat per Catalunya Film Festivals amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i en aliança amb Lafede. Sota el títol 'La cultura no és blanca', la jornada reflexionarà sobre la manca de representació de les identitats no blanques en la literatura, la música, el cinema i els circuits culturals predominants. La sessió inclourà la projecció d''Expedient 71', d’Andrés Antebi i Pablo González Morandi, sobre l’origen colonial de 165 peces d''art negre' conservades al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona; i una taula rodona amb Andrés Antebi, Yolanda Sey, Katia Regina Juncks Kammers i Miguel Ángel Rosales. La jornada, conduïda per Carme Brugarola, acabarà amb un concert de Yolanda Sey i un sopar informal amb els participants.
El dissabte 10 d’octubre, Ripoll acollirà la segona gran jornada d’Acció Cinema, titulada 'El futbol no és blanc', dedicada a analitzar el paper de l’esport en la construcció d’identitats i referents socials. El programa inclourà les projeccions de 'Cosas de fútbol' i 'Soka. Viatge a Kènia amb l’A.E. Ramassà', així com una actuació musical del grup Inumazigh.
Els dies 7, 8 i 9 d’octubre, el Transhumant desenvoluparà "una de les seves principals iniciatives de treball comunitari": les trobades entre joves tutelats i migrants sols i joves del Ripollès, que tindran lloc als centres educatius de la comarca. L’activitat, que compta amb la col·laboració de la DGAIA, reunirà una desena de joves tutelats —majoritàriament migrants sols del nord d’Àfrica i de l’Àfrica subsahariana— amb estudiants dels centres de secundària del territori. L’objectiu és "generar espais de diàleg al voltant de la tolerància, l’antiracisme, la inclusió i la cultura de pau".
Durant les trobades es projectarà 'Imade', d’Ignacio Acconcia, i hi participarà el seu protagonista, Imade Ouchguenou, un jove sord migrant establert a Catalunya. Els joves participants formaran, a més, el Jurat Jove del Transhumant Festival, una iniciativa que el festival impulsa per setè any consecutiu.
Paral·lelament, es presentarà l’exposició fotogràfica 'Compartim camins', un projecte coral de l’Associació A Bao A Qu creat col·lectivament pel grup de joves realitzat per joves d’orígens diversos que retrata quinze persones procedents de diferents llocs del món i actualment residents a Catalunya.
Cinema de muntanya
La programació continuarà durant el mes d’octubre amb activitats arreu del territori. El 31 d’octubre, el Transhumant dedicarà una sessió específica al cinema de muntanya, en una nova reivindicació del paisatge rural i de muntanya com a espai de vida, cultura i oportunitats.
Al novembre, el festival mantindrà la seva aposta per apropar el cinema als públics més joves. El divendres 6 de novembre, a les 17.30 h, la Biblioteca Municipal Josep Picola de Sant Joan de les Abadesses acollirà Els contes de la papallona, a càrrec de Carme Brugarola, amb la projecció de Olivia i el terratrèmol invisible, llargmetratge d’animació de 2025 que aborda el dret a l’habitatge, els drets dels infants i la capacitat de la comunitat per afrontar les adversitats.
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