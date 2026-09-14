La Volta confirma que tanca: “Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals”
L'entitat de Sant Narcís acusa el "desgast" fruit, també, d'una "inestabilitat econòmica crònica" després de dotze anys de gestió
L'Associació Cultural La Volta ha confirmat, en un comunicat, allò que ja se sabia: Tanca. “Hem decidit no presentar-nos al pròxim concurs específic de l’Ajuntament de Girona” i “a desembre de 2026 posarem fi al nostre projecte cultural, després de més de dotze anys d’activitat ininterrompuda al barri de Sant Narcís”. Els motius, dos i ben clars: “Una inestabilitat econòmica crònica derivada dels retards administratius” i “la manca de relació política clara i estable amb l’Ajuntament de Girona”. Punyal al nervi cultural de la ciutat poc després del del Truffaut i avançat per Diari de Girona ara fa dos mesos.
Girona acomiada així una entitat que, durant més d’una dècada, ha sigut un pilar de la seva acció comunitària. “Quatre locals, més de setanta projectes en residència, més de 350 artistes convidats, i una trentena de sòcies que han fet possible que el projecte tirés endavant”, afirma el comunicat, que a més d’agrair el suport de barri i institucions, destaca com “més enllà de les xifres, ens quedem amb l’orgull d’haver estat un node actiu i reconegut dins l’ecosistema cultural de la ciutat de Girona i del nostre país”.
Reconegut, sí, però, administrativament, no prou per continuar. “Vam prendre la decisió l’any 2024 arran de l’enèsim retard en la concessió”. En el trienni anterior (2021-2023), asseguren, “un oblit enmig d’un període electoral” va fer que el 90% de la dotació municipal de 2021 no arribés fins al gener de 2022, mentre, en l’actual (2024-2026), el 90% de l’aportació va arribar a desembre de 2024. “Aquesta inestabilitat ha obligat l'equip a buscar altres feines per poder cobrir les despeses personals, sense deixar mai de tenir cura de La Volta”, afirmen, i això és el motiu del seu “desgast”: “La dedicació incansable de les persones que ho han donat tot durant més d'una dècada, sense unes condicions de treball dignes, ha portat a un esgotament que comprometia tant la seva salut com la qualitat del projecte”.
“Més enllà del concurs de concurrència competitiva, el consistori i la regidoria de Cultura no ha fet mai una aposta clara pel projecte. Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals per part del titular de l'àrea”, rebla tot seguit el comunicat. La Volta denuncia així un cas que “no és un fet aïllat, és el reflex d'un ecosistema cultural on massa sovint es demana excel·lència, innovació i continuïtat sense oferir les condicions necessàries per fer-ho possible”.
Amb el tancament de La Volta, restarà la casa de titularitat municipal a la plaça de l’Assumpció, espai pendent d’una rehabilitació. L'Associació reclama, d’acord amb veïns i veïnes, “que aquest espai es mantingui per a usos comunitaris, i que Sant Narcís continuï tenint un projecte cultural arrelat al territori”.
Últim alè
En els seus darrers mesos d’activitat, l'Associació seguirà dempeus “per acomiadar-nos com toca”. Entre les propostes principals, el comunicat engresca a reservar el 26 de setembre, dia de la 58a Jornada Voltaica, dedicada a la il·lustració, l'animació i l'arxiu; i el 12 de desembre, amb la jornada de comiat, dedicada al disseny de producte i l'artesania digital i, segurament, també a la mateixa Volta.
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