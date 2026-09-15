Amaro Freitas i Momi Maiga encetaran la nova temporada a l'Auditori de Girona
El pianista brasiler i el músic saltenc estrenaran a comarques gironines el projecte "Ecos de l'Atlàntic"
El músic brasiler Amaro Freitas i el saltenc d'origen Senegalès Momi Maiga, virtuós de la kora, obriran la nova temporada a l'Auditori de Girona el dissabte 19 de setembre amb el projecte Ecos de l'Atlàntic. Aquest concert inaugurarà una temporada que s'allargarà fins al juliol i que aplegarà més d'una cinquantena d'espectacles i recitals de gèneres i públics diversos.
El concert inaugural proposa un diàleg entre Recife, al Brasil, i Casamance, al Senegal, dues geografies separades per l’Atlàntic però profundament connectades per la història i la diàspora africana. A través del piano, la kora, la veu i la percussió, Freitas i Maiga construeixen un paisatge sonor que combina composicions originals, improvisació i ritmes d’arrel africana i brasilera, en una trobada que posa en valor el mestissatge, la memòria i la capacitat de la música per crear ponts entre cultures.
Ecos de l’Atlàntic és una coproducció de l’Auditori de Girona sota el segell de Compromís Creació, el Mercat de Música Viva de Vic i La Marfà - Centre de Creació Musical. L’any 2025, els dos músics ja van fer una residència artística coorganitzada entre l’Auditori i La Marfà, mitjançant la qual van començar a gestar aquesta col·laboració que, entre composicions originals, passatges d'improvisació i paisatges rítmics i vocals, fa fluir la música com una suite en moviment, lliure de fronteres i d'etiquetes. De tot plegat, en va sorgir un concert a l'Auditori en què es va crear un vincle que ha continuat amb nous projectes conjunts.
Abans del concert, a les 19.15 h, el director de l'Auditori, David Ibáñez, oferirà una presentació de la temporada oberta al públic, en què desgranarà les claus de les propostes que es podran veure de setembre a juliol i que compta amb noms de l'escena nacional i internacional com Eliades Ochoa, Remei de Ca la Fresca, Mar Pujol, el Quartet Casals, Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky, Serena Sáenz, Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Yerai Cortés, La Ludwig Band o el El Pot Petit.
Arrencada de Gospel
L'endemà, l'Auditori acollirà a les 18 h un concert a càrrec del Cor Gospel Girona i l'artista Colin Vassell, referent europeu del Gospel contemporani. En recital oferirà més de 200 cantaires de diverses formacions catalanes integrants del projecte Catalans Community Gospel Choir sota la direcció de Xavier Thió, Gustavo Pol i Marc Dosaigües.
A la segona part del concert anirà a càrrec de tots els cantaires que aquell cap de setmana hauran participat en el taller dirigit pel mateix Colin Vassell.
Els pròxims concerts de la programació de l'Auditori són La Creació de Haydn a càrrec de Vespres d'Arnadí i la Coral Cantiga (4 d'octubre) i Eliades Ochoa que presentarà la gira ¡Como Nunca! (12 d'octubre).
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