Premis Literaris de Girona
Els Bertrana reconeixen dilemes de lutiers, Quixots, el temps, o Faulkner
La Fundació Prudenci Bertrana reconeix Jordi Campoy, Joan Manuel Soldevilla, Joan Tomàs Martínez Grimalt, Laia Aguilar, Esther Tallada, Albert Junyent i, per segon cop, La Ludwig Band, en una gala on anuncia «coses especials» pel 60è aniversari del guardó l’any vinent
Els Premis Literaris de Girona han celebrat els ja anunciats guardons a una novel·la sobre el dilema d’una lutier de setanta anys, un assaig de tots els Quixots escampats per l’Empordà, un poemari que reflexiona sobre la consciència del temps i una lliçó als joves contra el feixisme. Les obres arriben dimecres 16 a les llibreries. A més, la Fundació Prudenci Bertrana ha atorgat les distincions de traducció a Esther Tallada pel seu treball sobre Faulkner, de projectes digitals a Albert Junyent per una plataforma on compartir la lectura, i de millor lletra de cançó a La Ludwig Band. Tot, en una gala marcada per la defensa de la llengua catalana.
La gala també ha servit per mirar endavant i anunciar que, el 2027, coincidint amb el 60è aniversari del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, es faran «coses especials». Així ho ha explicat la presidenta de la Fundació, Mariàngela Vilallonga, que ha detallat l’encàrrec a Adrià Pujol d’un llibre que, «de Pedrolo a Campoy», analitzi els guanyadors del guardó «per saber què hem llegit els catalans»; i la futura exposició al Museu d’Art de Girona del fons d’art de la Fundació Prudenci Bertrana, que ja en els seus inicis rebé donacions de diversos artistes gironins per al seu impuls.
59è Premi Prudenci Bertrana de novel·la: Jordi Campoy Boada
«Tallaríeu un arbre de cinc-cents anys per fer una obra d’art eterna?»
«Tallaríeu un arbre de més de cinc-cents anys de vida per poder fer una obra d’art eterna?». D’aquesta pregunta parteix la novel·la guanyadora del 59è Premi Prudenci Bertrana, Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy. La dicotomia es presenta a la Carlota, «protagonista absoluta sense que ningú li faci ombra», lutier de setanta anys i «experta cagadubtes», tal com explica l’autor. Li tocarà decidir si talar un arbre centenari o deixar-lo créixer cinquanta anys més perquè un lutier potser millor aprofiti una fusta privilegiada i faci un violí millor. «És el dubte que formulo, què és més important, la vida de l’arbre o l’obra d’art que pugui desprendre?», ha dit Campoy.
L’escriptor, que, més aviat, és productor musical (s’hi ha dedicat durant més de trenta anys), deixa que el lector respongui, però, si se li rebota la qüestió, defensa que «després de cinc-cents anys de vida, si d’aquella matèria viva se’n pot desprendre una obra d’art que sigui eterna, tallem-lo i fem un bon violí. El lutier li dona una nova vida, una vida eterna en forma de música». Ho afirma aferrat a la fusta del bosc de Paneveggio que un lutier va regalar-li mentre es documentava per l’obra i no ha deixat anar durant la gala. En aquell bosc, diu la llegenda, Stradivari recollia el material per elaborar els seus mítics instruments.
I és que la fusta recorre completament la novel·la. «Fer cantar els arbres és convertir la fusta que hem heretat, és a dir, el que ens ha tocat viure, en alguna cosa que valgui la pena» i «la fusta és una metàfora de les persones on les vetes són el nostre passat, els nusos les nostres ferides, i les esquerdes les nostres tares, els nostres defectes, que, lluny de perjudicar-nos, ens fan únics», defensa Campoy. Inevitable no pensar, aquí, en la protagonista, Carlota, «que no és una heroïna, té dubtes, s’entrebanca, no té molt talent, però és sensible, fantasiosa, i sarcàstica».
Fer cantar els arbres vol «contraposar aquest ofici tan lent amb el món contemporani de tanta velocitat» i, per això, també recorre a una figura històrica «no massa reconeguda» com és la de Leonardo Giovanni da Martinego, que potser fou el primer lutier de la història. Se’l considera un possible mestre d’Andrea Amati, reconegut com l’iniciador d’una saga d’on sorgiren violinistes mítics com, a més dels Amati, els Steiner, els Guarneri, i els Stradivari. «Dels arbres, no en veiem les arrels, però l’aguanten dret...», apunta Campoy sobre el personatge.
Productor musical, culmina amb la novel·la una idea que li rondava el cap des del 2019. Llavors, gravant el disc de la Marató de TV3, va fixar-se en «l’andròmina boteruda, ratllada i esquerdada» que duia el violoncel·lista Manuel de Fresno. En preguntar-li si l’instrument era molt vell, aquest va explicar-li que tan sols tenia quinze anys, que era la fusta, que era vella, i en tenia tres-cents. «Aquest va ser l’embrió de la novel·la», apunta l’escriptor.
47è Premi Carles Rahola d'assaig: Joan Manuel Soldevilla
De Dalí a Pagès Jordà: Tots els Quixots de l’Empordà
El tintinòleg i professor, fill adoptiu de Figueres, firma Terra de Quixots, un estudi sobre els Quixots empordanesos premiat per unanimitat. «L’Empordà és terra de gent pintoresca, i amb aquest assaig he volgut recórrer tots els Quixots i quixotades que hi ha per la comarca, i n’hi ha moltes», explica Soldevilla. «Tots pensem en Dalí», és clar, com admet ell mateix, però l’obra també passa per Lídia de Cadaqués, «a qui Lorca digué que era un Quixot mediterrani»; Narcís Monturiol, inventor del submarí modern; o el sabater d’Ordis, personatge de Carles Fages de Climent (un altre Quijano) que Eugeni d’Ors titllà de Quixot.
Però no es tracta només de subjectes tocats per la tramuntana, també de fets potser anecdòtics però que demostren una connexió entre «les tramuntanades que hi ha aquí i el Quixot», tesi, «si n’hi ha», de l’assaig. Entre les curiositats, Soldevilla destaca com «la primera foto d’algú vestit de Quixot va fer-se a Figueres, on també hi ha la pintura més gran que s’ha fet del Quixot (a la vella sala de festes Don Quijote), a la biblioteca de Peralada hi ha una gran col·lecció de Quixots» o quan, a Palamós, el 1969, van deixar-se entabanar per un fals estudi que assegurava que Cervantes havia començat a escriure l’obra a la vila: «La placa commemorativa va durar tan sols dos mesos!».
Soldevilla, que admet estar «una mica empeltat d’aquest esperit quixotesc», també ha comparat la cèlebre aventura dels molins de vent amb l’actual lluita empordanesa contra els parcs eòlics.
49è Premi Miquel de Palol de poesia: Joan Tomàs Martínez Grimalt
La ciència que estudia els rellotges de sol
«L’horografia és la ciència que estudia els rellotges de sol», s'ha afanyat a explicar el poeta balear sobre el títol de la seva obra, que «posa el temps sobre la taula» i per això bé s’hauria pogut anomenar «Clepsidra» (mot que feia somriure Borges). Martínez Grimalt, però, vol fugir del tòpic virgilià fugit irreparabile tempus, i es fixa en «la concepció del temps» i com canvia. «Escric poesia per explorar, buscar perplexitats i estranyament en el lector i, així, sotmetre’l al magma del llenguatge», ha comentat. El d’Horografia tracta del no-res on duu tota intuïció del món, i del vincle de les persones amb el temps. «No passa igual en un llac gelat a 2.500 metres d’altura que al fons del mar», ha dit el poeta, que ho ha experimentat.
La poesia, ha afegit Martínez Grimalt, «és accessible i divertida», tan sols reclama «ganes» i, ves per on, «temps».
5è Premi Aurora Bertrana de traducció: Esther Tallada
A la quarta, i amb el repte de Faulkner, va la vençuda
La traductora havia estat finalista en tres de les quatre edicions anteriors del reconeixement i, en la quarta nominació, l'ha rebut. Tallada va enfrontar-se per setena vegada al «repte» d’un autor de capçalera com William Faulkner, conegut pels seus jocs lingüístics, neologismes, argots, i frases que s’estiren més enllà dels propis límits, però va saber-ho resoldre i dur al català Els invictes, que li han valgut el 5è Aurora Bertrana.
«Ja tocava!», ha celebrat amb alegria, abans de desgranar com ha atacat un autor que presenta com un «especialista en focs d’artifici» pels seus trets estilístics. Tallada ha navegat entre oracions que, a voltes, són «com una cascada» i, tot i fer-ho una mica a contracor, ha afirmat preferir revelar la seva presència com a traductora abans de renunciar a una traducció que conservés plenament el sentit de les bromes i ironies. No vol delegar-lo a les notes al peu de pàgina. En aquest sentit, enfrontar-se a Els invictes era una tasca complicada, no només per com l’autor marca la parla de «negres, grangers blancs, o aristòcrates», sinó també perquè «bona part de la trama es basa en un joc de paraules sobre noms», tal com ha comentat la traductora. Tallada també ha volgut destacar el curiós personatge de l’àvia, cabdal en l’obra que protagonitza la família dels Sartoris, present en obra anterior de Faulkner.
El jurat ha valorat especialment la capacitat de Tallada d’enriquir el català amb la «recreació de neologismes i mots compostos faulknerians, així com els registres que reflecteixen els estrats socials dels personatges».
41è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil: Laia Aguilar
Resistir a l’odi en un futur de pandèmia i distopia
Reconeguda i premiada, l’autora de Wolfgang ha recollit el guardó per La fuga, novel·la distòpica en què, per sobreviure un virus letal alliberat pel desgel, es tanca els joves, que en són portadors. La Zoe es rebel·la i lluita en una obra inspirada per «la preocupació pel feixisme i els discursos d’odi, en boga entre els adolescents», tal com ha afirmat Aguilar.
La novel·la és un «cant als llibres, a la llibertat, a l’amor i a qüestionar-s’ho tot», però no estalvia «violència» ni «sang i fetge» en la trama, que troba, en Els testaments i El Conte de la serventa de Margaret Atwood, dos «referents constants», tal com ha confessat l’autora. La fuga és tan sols la primera part d’una història que continuarà i amb què Aguilar també vol recordar que «la literatura juvenil la pot llegir tothom».
26è Premi Lletra al millor projecte digital: Albert Junyent
Una eina per connectar els apassionats de la lectura
L’enginyer informàtic bagenc ha elaborat Librish, plataforma per registrar les lectures que, ha explicat, ha creat «sinergies» en «una comunitat que abraça autors, lectors, editors, llibreries...». Junyent, defensor d’un país lector, ha rebut el premi per unanimitat i, en el discurs, ha recordat, amb Joan Fuster, que «si no fas política, la faran per tu».
32è Premi Cerverí de lletra de cançó: La Ludwig Band
Cantar que «mai havia estat tan difícil enganyar-te»
Enganyar-te, escrita per Quim Carandell, és el segon Cerverí que recull el grup amb cor empordanès després de guanyar el 2022 amb S’ha mort l’home més vell d’Espolla. La banda, que ha viscut un estiu apoteòsic, ha destacat que «ens agrada molt diferenciar el component lletrístic» de ses cançons, sovint inspirades en fets quotidians però posant-hi «més pa que formatge».
Subscriu-te per seguir llegint
- Xoc al sector carni: les patronals estudien accions legals i els sindicats anuncien una vaga que pot afectar 13.000 treballadors gironins
- Cinc platges gironines, en estat crític per la regressió del litoral
- Mor Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya
- La Volta confirma que tanca: “Ha pesat la manca de visió en polítiques culturals”
- Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes veuen la prolongació de la C-32 com 'una necessitat imperiosa
- Necrològiques del 14 de setembre de 2026
- Necrològiques del 15 de setembre de 2026
- Onada de suïcidis a l’Argentina