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Ignasi Barris tancarà la gira del seu últim disc a La Planeta

El cantautor gironí presentarà el 26 de setembre "Cròniques d'un nen sol" a la sala gironina després de passar per escenaris com La Mirona de Salt o el Festival Aparador de Calonge

El cantautor Ignasi Barris en una fotografia promocional.

El cantautor Ignasi Barris en una fotografia promocional. / Cedida.

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Redacció

Redacció

Girona

Ignasi Barris tancarà la seva gira de l'últim disc amb un concert a La Planeta de Girona. El cantautor gironí hi presentarà Cròniques d'un nen sol, un treball intimista i melangiós amb tocs irònics sobre el moment de fer-se gran. El concert "Rèquiem per un nen sol" tindrà lloc el 26 de setembre en format banda, amb Ignasi Barris a la veu, piano i guitarra; Joan Barris amb veu i Guitarra; i Pol Sánchez a la bateria. Més enllà de fer un repàs per les cançons del seu últim treball, també tocaran peces noves.

Cançons per un nen sol parla del moment que el personatge del disc deixa enrere la infància i comença a estar en pau amb el món a través d'un "Rèquiem per la infància", que també és el nom d'una de les peces de l'àlbum i posarà fi a una etapa vital del cantautor.

Barris torna a la Planeta després de presentar-hi durant el batxillerat el seu treball de recerca, un musical amb onze peces compostes i interpretades per ell, juntament amb altres companyes de l'Escola de Música Moderna de Girona.

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Barris ha presentat el disc en escenaris com l'Heliogàbal de Barcelona, l'Ateneu Salvadora Català de Girona, la sala La Mirona de Salt o el Festival Aparador de Calonge.

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