La lluita mística pel desig femení i la superació del gènere centren el 20è Pepe Sales
Akka Mahadevi, poeta hindú del segle XII, protagonitza una edició que es trasllada al mes de març per les obres al Centre Cultural La Mercè
La vintena edició del Pepe Sales de Girona posarà en valor la figura d’Akka Mahadevi, poeta hindú que el segle XII ja lluitava per reivindicar el desig femení, la superació del gènere, i l’abolició de les castes. El certamen d’art independent se celebrarà el mes de març (del 13 al 31) a causa de les obres al Centre Cultural La Mercè, i comptarà amb la participació de la comunitat sikh de Salt que, tot i no pertànyer a la comunitat mística de Mahadevi, hi congenia en valors com el de la bondat. L’Associació La Penyora Cultura organitza un any més un festival que servirà per traduir al català els vachanes (poesies cantades) de la poeta, recollits pels seus seguidors i seguidores però sense massa difusió en cap de les llengües europees fora de l’anglès.
Akka Mahadevi, la protagonista més antiga del Pepe Sales, va viure aproximadament entre el 1130 i el 1160, una «vida curta però molt rica» que la convertí en una de les figures «més importants de l’espiritualitat hindú», tal com expliquen Consol Ribas i Lluís Llamas, de La Penyora Cultura. La poeta es considerava des de ben petita casada amb Xiva, divinitat cabdal de l’hinduisme, i, quan la família va casar-la amb un rei local, va fer-ho a condició que es respectés la seva llibertat espiritual. No fou així i, tal com feu Siddharta Gautama (Buda), va renunciar a la vida i el luxe material. Nua, coberta sols amb la cabellera, Mahadevi visqué sense possessions, deslligada de la materialitat, i fascinant els savis.
«Era un personatge molt lliure, que se te’n va de les mans», comenta Ribas, i destaca els valors defensats per la mística: «Que el desig de la dona no es pot vendre, és perquè el faci servir la dona. Amb aquesta lluita, de seguida va tenir seguidores!». Foren elles qui la dotaren del nom d’Akka, que vol dir germana gran.
La poeta també defensa que «no hi ha home ni dona» ja que, «en els místics, la qüestió del gènere està superada. Més actual, impossible», apunta Ribas. Es recolza en versos com els que canten «No soc dona, no soc home; soc el que queda quan cau el nom» o «La gent diu: «Aquesta és una dona, aquest és un home»./ Però jo només conec una sola veritat:/ que el meu cos i la meva ànima pertanyen a Chennamallikarjuna», el Senyor blanc com el gessamí, Xiva.
Les paneroles s’alcen
Les seves lliçons passaren, també, per l’abolició de les castes, la jerarquia que regia llavors i perviu tot i estar prohibida a la regió de l’Índia. En aquest sentit, Mahadevi feu part del moviment Bhakti, que Ribas explica com «una revolució intel·lectual contra les castes». Aquest punt també serveix a La Penyora Cultura per connectar amb el món actual i l’anomenada revolta de les paneroles. Així insultà el president del Tribunal Suprem indi els joves a l’atur, que abraçaren el malnom i el feren símbol de les protestes aquest mateix any contra la corrupció i la falta d’oportunitats en un dels països més poblats del món.
«Cultura, criteri i futur» és el lema del Pepe Sales. Això connecta amb la idea d’Akka Mahadevi que «l’Absolut s’amaga dins el cor».
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