La mostra documental Olot.Doc reflexionarà sobre el món actual
L'edició d'aquest any se celebrarà del 23 al 30 de setembre amb una programació que també inclourà xerrades amb especialistes i actes per centres educatius
La mostra de cinema documental Olot.Doc proposarà aquest any una selecció de projeccions per reflexionar sobre el món actual. Entre el 23 i el 30 de setembre, Olot i Besalú acolliran diversos actes, entre els quals la projecció de cinc documentals i quatre converses obertes al públic. També hi haurà actes dirigits als centres educatius.
Dins la programació general, durà a terme projeccions acompanyades de converses amb persones i entitats vinculades a les qüestions plantejades a cada film. Cal Tronc de Besalú serà el primer espai que encetarà la mostra el 25 de setembre, amb la projecció de Birds of War, un documental dirigit i protagonitzat per la periodista libanesa Janay Boulos i l'activista sirià Abd Alkader Habak, i narra la seva història d'amor al llarg de tretze anys d'arxius personals enmig de la guerra i l'exili.
Olot li pren el relleu el 26 de setembre al Centre Cultural Els Catòlics, amb la projecció de Des del silenci: els garrotxins als camps nazis, dirigit per Tània Ribas. El documental explora la història de diversos garrotxins i catalans deportats als camps de concentració nazis i recupera una memòria durant molts anys oblidada. Després de la projecció hi haurà una conversa amb Mercè Casademont, Cris Capó, Albert Planas i David Fernàndez.
El 27 de setembre el mateix espai acollirà El canto de las manos de Maria Valverde, que segueix tres músics sords de Veneçuela que afronten el repte de portar a l'escenari l'òpera Fidelio de Beethoven en llengua de signes. La projecció s'acompanyarà d'una conversa i actuació de la Jove Orquestra Graeme Clark, l'única al món formada íntegrament per músics sords.
El dilluns 28 la mostra es traslladarà als Cines Olot amb la projecció de La Singla de Paloma Zapata, que recupera la història d'una ballarina sorda barcelonina que va assolir fama internacional amb 17 anys. Posteriorment, hi haurà una sessió de disco dels anys 80 i 90.
El dimarts 29 els cinemes acolliran l'estrena a Espanya de Time and Water de Sara Dosa, que parla de la desaparició de les glaceres d'Islàndia i dels arxius familiars de l'escriptor Andri Snaer Magnason. Després, hi haurà una conversa amb el geòleg i ambientòleg Josep Maria Mallarach.
Pel que fa al vessant educatiu, versarà sobre diverses projeccions que es faran principalment als Cines Olot, amb documentals com Mr. Nobody Against Putin, Frost Without Snow and Ice, o Black Water. Les projeccions aniran acompanyades de xerrades amb experts i entesos en cada matèria.
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