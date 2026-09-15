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Què puc fer avui, 15 de setembre?

Una selecció de propostes culturals per fer durant la jornada

Una entrega de premis d'una edició anterior del Festival Acocollona't.

Una entrega de premis d'una edició anterior del Festival Acocollona't. / DdG.

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Redacció

Redacció

Girona

Últim dia de Festa Major a Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de les Abadesses tanca sis dies de Festa Major amb una jornada de cultura popular. La cobla Montgrins protagonitzarà diverses audicions de sardanes i, al vespre, la tradicional Bogeria recorrerà el municipi amb la xaranga Damm-er abans de donar pas a la Sardana Llarga. Els focs artificials al Pont Vell, a les 21.30 h, posaran el punt final a la festa.

Presentació de Poesia esparsa i inèdita, de Pere Ribot

Girona acull la presentació del volum que recupera prop de 200 poemes inèdits de mossèn Pere Ribot, poeta i prevere vinculat a la resistència cultural catalana durant el franquisme. Hi intervindran fra Octavi Vilà, Laura Borràs, Joan Tuneu i Antoni Pladevall.

Quan i on? A les 19 h, al Centre Pare Claret de Girona.

La Cuina del Cim i Tomba a Tossa de Mar

Tossa reivindica fins al 4 d’octubre el cim i tomba, un dels plats més emblemàtics de la tradició marinera local. Disset restaurants ofereixen les seves pròpies versions d’aquesta recepta en una campanya que combina producte local, tradició i creativitat gastronòmica.

Festival Acocollona’t de Girona

L’Acocollona’t continua amb la quarta sessió de la Secció Oficial Internacional, formada per nou curtmetratges de cinema fantàstic i de terror, entre els quals Última salida, Señuelo, Hurry, Impure i Olivos sangrientos. La sessió té una durada prevista de 115 minuts.

Quan i on? A les 20 h, al Modern - Cinema Truffaut de Girona.

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Carles Sala al Terracotta Museu de la Bisbal

El Terracotta Museu presenta Obra recent, una selecció de peces de Carles Sala, figura clau en la renovació de la ceràmica bisbalenca durant les darreres cinc dècades. La mostra posa el focus en la seva producció més recent i en la seva experimentació amb la matèria, el color i la tècnica, i es pot visitar fins al 30 de setembre.

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