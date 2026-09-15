Un quinzena d'autors i experts en true crime protagonitzaran el Festival Basalt Negre
La mostra de novel·la negra de la Garrotxa tindrà lloc entre el 16 i el 18 d'octubre a Sant Jaume de Llierca, Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, que se suma enguany a la programació
El Basalt, el festival de Novel·la Negra de la Garrotxa arribarà enguany a la segona edició amb una programació protagonitzada per una quinzena d'autors i experts en true crime. Entre el 16 i el 18 d'octubre, la mostra proposarà debats, itineraris literaris i gastronomia en diversos emplaçaments de la Vall d'en Bas, Olot, Sant Jaume de Llierca i Sant Feliu de Pallerols, que enguany se suma a la programació del festival.
Entre els autors que formaran part de la segona edició hi ha Margarida Aritzeta, Jordi de Manuel, Cristina Malagelada, Silvestre Vilaplana o Cesc Cornet. A més, també hi passaran els especialistes en true crime Nil Montilla (Crims), Damià del Clot, Albert Calls, Francesc Soler i Jacint Casademont. Pel que fa als espais, alguns dels escollits són Can Trona de la Vall d’en Bas, la biblioteca de Sant Feliu de Pallerols, l’Orfeó Popular Olotí i el Centre Social El Sindicat de Sant Jaume de Llierca.
La mostra està comissariada dels escriptors Maribel Torres i Sebastià Bennasar, i el cartell ha anat a càrrec un any més de l'olotina Coralí Espuña. Durant la roda de premsa de presentació, han recordat que l'objectiu del festival és ser un referent cultural literari d'aquest gènere en català, ja que no n'hi havia cap a les comarques gironines. També pretenen acostar la novel·la negra als lectors fent "més i millors lectors" través de diversos formats atractius.
La programació tindrà una activitat prèvia el 24 de setembre a la Biblioteca d'Olot amb un club de lectura conduït per Albert Grabulosa sobre el llibre Mans Negres de Jordi de Manuel. El divendres 16 d'octubre el festival arrencarà oficialment a la Vall d'en Bas, amb la taula rodona A hòsties a càrrec de Jordi Cervera, Dora Muñoz i Rafael Casas que moderarà Anna Cortils. Després hi haurà un "combat de boxa" literari que enfrontarà Ilya Pérdigo i Sebastià Bennasar.
El 17 d'octubre l'activitat es traslladarà a Sant Feliu de Pallerols i a Olot. Sant Feliu acollirà dues taules rodones: Paisatges que maten amb Jaume Albert Ollé, Daniel Harris, Salvador Balcells i Pep Roura, i Tota una vida matant amb Margarida Aritzeta i Jordi de Manuel. L'Orfeó Popular Olotí, al seu torn, centra el gruix dels actes de dissabte: la taula rodona Això no és un iogurt amb Esperança Camps, Silvestre Vilaplana i Cristina Malagelada; el debat Crear lectors matant amb Cesc Cornet, Oriol Canals i Laia Vilaseca; una ruta literària amb textos de Sang de Senglar de Daniel Harris; i un sopar a Can Xel.
Diumenge 18 el programa clou les últimes activitats a Sant Jaume de Llierca, amb la taula rodona True Crime amb Damià del Cot, Albert Calls, Nil Montilla i Francesc Soler i el lliurament del Premi d'Honor del Festival.
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