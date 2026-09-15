Roden al Pp’s Park de Platja d’Aro una sèrie produïda pels Javis
«Crimen en España», protagonitzada per Macarena García, va tancar les instal·lacions el dia 10 de setembre des de la tarda i fins ben entrada la matinada enmig d’un gran secretisme
Atraccions, focus, càmeres i molt de secretisme. El Pp’s Park de Platja d’Aro, un dels espais d’oci més populars del municipi, es va convertir el passat 10 de setembre en el plató de Crimen en España, la nova sèrie vinculada a Javier Calvo i Javier Ambrossi, els Javis, a través de Suma Content, la seva productora. El rodatge va començar a primera hora de la tarda i es va allargar fins ben entrada la matinada amb fortes mesures per impedir que transcendissin detalls del que s’estava enregistrant.
La discreció va ser màxima. Les persones relacionades amb el rodatge estaven sotmeses a compromisos de confidencialitat i pràcticament no va transcendir informació sobre les escenes que s’havien escollit per rodar al parc d’atraccions. Una nova gran producció audiovisual aterrava així a Platja d’Aro gairebé d’amagat, però afegint un altre títol a una relació del municipi amb les càmeres que ve de lluny.
Crimen en España és una nova sèrie original d’Atresplayer protagonitzada per Macarena García i Belén Barenys. La ficció, creada per María Bastarós i dirigida per Claudia Costafreda, tindrà cinc episodis i combinarà el thriller amb el terror psicològic, la fantasia, la metàfora i elements onírics. És una producció de Buendía Estudios Canarias, amb la col·laboració de Suma Content i la participació d’Atresmedia. Els Javis, per tant, no exerceixen de directors del projecte, sinó que hi participen des de la producció a través de la companyia que van fundar.
Macarena García es posa en la pell de Gema, una periodista de successos immersa en una crisi vital que veu l’oportunitat de fer un salt professional quan comença a cobrir la desaparició d’unes adolescents. Durant la investigació coneix Aina, interpretada per Belén Barenys, una jove perseguida pels seus propis dimonis. Totes dues emprenen una fugida cap endavant que permet a la sèrie explorar la fascinació de la societat espanyola per la violència, la crònica negra i la seva cobertura mediàtica.
El repartiment inclou també Ana Torrent, Julián Villagrán, Mónica Cruz, Adelfa Calvo, Milo Quifes, Jedet, Daniel Ibáñez i Itsaso Arana, entre altres intèrprets. L’estrena està prevista per al 2027.
Platja d’Aro no ha estat l’únic escenari català de la producció. Dies abans l’equip havia passat per Navàs, al Bages, on el rodatge es va concentrar sobretot el 31 d’agost a la plaça de l’Església, tot i que durant els dies següents també es van utilitzar altres localitzacions del municipi. La producció hi va comptar amb la participació de veïns i figurants de la zona. Lanzarote ha sigut un altre dels escenaris triats com a plató.
La sèrie arriba, a més, en un moment de màxima actualitat per a Calvo i Ambrossi. Els creadors de La llamada, Paquita SalasVeneno o La Mesías (també rodada en part a Girona) estrenaran el 25 de setembre La bola negra, la seva nova pel·lícula, després d’haver guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Canes. El film pren el títol d’una obra inacabada de Federico García Lorca i compta amb un repartiment en què figuren Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close.
Per a Platja d’Aro, però, l’aterratge de Crimen en España és alguna cosa més que l’anècdota de tenir durant unes hores una sèrie amb actors coneguts al Pp’s Park. El rodatge coincideix pràcticament amb el desè aniversari de la creació de la Film Office de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, impulsada el 2016 per facilitar a les productores la recerca de localitzacions, els permisos, la logística i la relació amb l’Ajuntament.
Fregant els cent rodatges a Platja d'Aro
El balanç d’aquesta dècada són 96 rodatges i sessions fotogràfiques de tipologies molt diverses. La publicitat és l’activitat més nombrosa, amb 25 espots, però durant aquests anys també s’hi han fet sis llargmetratges i sis sèries de ficció, onze programes de televisió, quinze exercicis acadèmics, quatre videoclips i onze sessions de fotografia comercial, entre altres treballs.
Entre els títols que han passat pel municipi hi ha No sé decir adiós, rodada el 2016 a Platja d’Aro amb Lola Dueñas, Juan Diego i Nathalie Poza; Hache, que el 2019 va portar a S’Agaró Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega; o Todos mienten, la sèrie dirigida per Pau Freixas que hi va rodar el 2020.
La llista inclou també una producció internacional com Marlowe, dirigida per Neil Jordan i protagonitzada per Liam Neeson, que va rodar a S’Agaró el 2021; Calladita, de Miguel Faus, amb Ariadna Gil i Luis Bermejo, o El favor. També programes de televisió tan populars com Crims o Joc de Cartes han utilitzat el municipi com a escenari, recentment.
La relació de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró amb el cinema, en realitat, és molt més antiga que la Film Office. L’alcalde, Maurici Jiménez, ha recordat arran de l’últim rodatge que S’Agaró ja havia estat escenari de grans produccions des dels anys cinquanta. Per aquests paisatges van passar pel·lícules com Pandora y el holandés errante, amb Ava Gardner, o Mr. Arkadin, dirigida per Orson Welles. Moltes dècades més tard, també s’hi va rodar Mar adentro, d’Alejandro Amenábar i protagonitzada per Javier Bardem.
Ara, deu anys després de posar en marxa la Film Office, les càmeres han tornat. Aquesta vegada ho han fet entre les atraccions i els llums del Pp’s Park, amb Macarena García davant l’objectiu i una nova sèrie darrere la qual hi ha la productora dels Javis. D’Ava Gardner a Crimen en España, Platja d’Aro continua fent de plató.
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