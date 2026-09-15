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El Teatre Municipal de Girona acollirà el concert dels 50 anys de la Bressola

L'efemèride compta amb un disc que reuneix quinze cançons nord-catalanes cantades per artistes com Pascal Comelade, Maria Hein, Ferran Palau, Triquell o Mar Pujol

La portaada del CD commemoratiu dels 50 anys de La Bressola.

La portaada del CD commemoratiu dels 50 anys de La Bressola. / DdG.

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Redacció

Redacció

Girona

L'escola La Bressola celebrarà els seus 50 anys amb un disc commemoratiu en el que han participat artistes d'arreu de parla catalana i que presentarà el pròxim 25 de setembre al Teatre Municipal de Girona.

El projecte, que forma part de l'Any Bressola, recupera i reinterpreta el patrimoni musical de la Catalunya del Nord amb una quinzena d'artistes, entre els quals Pascal Comelade, Maria Hein, Ferran Palau, Triquell, La Maria, Renaldo & Clara, Mar Pujol, Mama Dousha, Sexenni, Alosa, Agathe Catel, Maxime Cayuela, Maig, Vittara i Julien Leone. També s'hi han adherit alumnes de diversos centres de La Bressola que posen veu a algunes de les peces.

El concert al Teatre Municipal de Girona reunirà bona part dels artistes participants, i serà un dels actes clau de l'Any Bressola.

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Més enllà de la celebració de l'aniversari, el projecte vol contribuir a preservar, actualitzar i difondre el llegat musical nord-català, reforçant el vincle entre llengua, cultura i noves generacions.

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