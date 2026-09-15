La visió futurista i visionària de Dalí s’instal·la de manera permanent a la Casa Amatller
L’exposició ‘Dalí Boulevard Cibernètic’, que es podrà visitar a partir del 16 de setembre, reivindica la faceta més tecnològica de l’artista i mostra la seva relació amb la ciència, la moda i el disseny
Laura Nuel
La Casa Amatller presenta ‘Dalí Boulevard Cibernètic’, una exposició immersiva que es podrà veure de manera permanent a partir del 16 de setembre i que convida a recórrer el futur imaginat per l’artista Salvador Dalí.
La mostra, produïda per Layers of Reality i la Fundació Gala-Salvador Dalí, compta amb un espai de 1.200 m² i proposa un recorregut per l’obra de l’artista a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, la pintura, l’escultura, el disseny i la moda. Jordi Sellas, director artístic del projecte, ha explicat que la idea és presentar una «nova història al voltant de Dalí» per vincular-lo amb aquestes disciplines i mostrar-lo com un artista «somniador, visionari i mortal».
L’exposició parteix de la mostra ‘Dalí Cibernètic’, que es va inaugurar al centre d’arts digitals IDEAL Barcelona el 2022 i que s’ha convertit, segons Sellas, en una de les produccions amb més èxit de l’espai, després d’haver-se exhibit en ciutats d’arreu del món com Londres, Berlín, Copenhaguen, Atenes, Lisboa o Varsòvia.
L’exposició compta amb diferents espais per conèixer l’univers dalinià més tecnològic. / EPC
Un artista visionari
Anna Pou, comissària de l’exposició, ha explicat que amb la mostra volen reivindicar un Dalí «humanista, artista total i visionari», que tenia la intuïció de preveure determinats aspectes del futur i que els va expressar a través de la moda. A la mostra s’hi exposen peces com una reproducció del vestit d’astronauta que va portar l’artista el 1958, el seu bastó original o les ulleres Eskimo Eclipse, així com reproduccions de vestits creats conjuntament amb dissenyadors com Christian Dior, Paco Rabanne o Courrèges. També s’hi aborda la presència de l’artista en grans capçaleres de moda com Vogue o GQ.
La mostra també posa el focus en l’obsessió de l’artista per la cibernètica, que no només va donar lloc a peces de moda, sinó també a joies capaces de moure’s, com ‘El cor reial’ i ‘El calze de la vida’, concebudes com a micromàquines que fan visible allò invisible. «Volem apropar-nos a Dalí no com l’estereotip del boig, sinó com una persona interessada en la ciència i la tecnologia que coneixia els enginyers del seu temps», ha afegit Pou.
Vincle amb Barcelona
Sellas ha remarcat que Dalí i la ciutat mantenen una relació estreta, un fet que queda palès perquè l’artista va fer l’any 1925 la seva primera exposició individual a la Galeria Dalmau, situada al passeig de Gràcia. Fins al 22 de setembre, en aquest mateix passeig es podran veure tres peces escultòriques inspirades en la iconografia de l’ou, un dels símbols més reconeixibles de l’univers de l’artista.
L’exposició compta amb diferents espais per conèixer l’univers dalinià més tecnològic. A partir de cites pronunciades per l’artista, repartides per l’espai i que mostren al visitant la visió futurista de Dalí, la instal·lació proposa un recorregut per peces originals i recreacions d’objectes ideats per l’artista, experiències immersives, una activitat de realitat virtual, una sala de ‘sketch and post’ i una sala de cinema on es projecta una peça audiovisual amb fragments de Dalí pintant, passejant per Nova York o interactuant amb l’actriu Raquel Welch.
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Via: El Periódico
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