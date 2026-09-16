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Alfons Alzamora aterra a Figueres

L’artista inaugura divendres i fins al 3 d’octubre una mostra a la Galeria d’Art El Claustre

Alfons Alzamora.

Alfons Alzamora. / Galeria d'Art El Claustre

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Alfons Alzamora inaugura divendres una mostra a la Galeria d’Art El Claustre de Figueres. L’exposició, fins al 3 d’octubre, reunirà diverses de les seves obres que, en paper o sobre tela, sempre destaquen pel color i la taca, a partir d’on construeix. És especialment notòria la tasca del barceloní sobre Velázquez i, concretament, la desconstrucció de les seves menines. La presentació, a les 19 h a la Galeria, anirà a càrrec de Josep Canaleta, director del Museu del Joguet, i, comptarà amb Alzamora per revelar alguns detalls de l’obra exposada, que, més enllà de les pintures, inclourà una escultura que juga amb les geometries del cos.

Una de les obres d'Alzamora.

Una de les obres d'Alzamora. / Galeria d'Art El Claustre

Format a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, Alzamora és un destacat artista amb més de cinquanta anys de carrera al llarg dels quals ha passat per museus, galeries i fires nacionals i internacionals. A més de fons com els de la Fundació Miró, l’Art Gallery of Hamilton (Canadà), el Museu Olímpic de Lausana (Suïssa) o la Col·lecció Bassat d’Art Contemporani, així com col·leccions privades, a la província de Girona té obra representada a la Fundació Vila Casas-Can Mario, a Palafrugell, o a la Fundació Perramon de Ventalló.

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