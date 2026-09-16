S’IMPOSEN A SOROGOYEN
Els Javis portaran Lorca a Hollywood: ‘La bola negra’ representarà Espanya als Oscars
L’Acadèmia de Cinema tria la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrossi, que arriba avalada pel seu premi a la millor direcció a Cannes i un ampli recorregut internacional
Pedro del Corral
La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrossi, serà la pel·lícula que representi Espanya en la 99a edició dels Oscars. Així ho acaba d’anunciar Alejandro Amenábar, guanyador de l’estatueta per Mar adentro el 2005. La cinta dels Javis s’ha imposat a El ser querido (Rodrigo Sorogoyen) i Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa). Una elecció que situa en primera línia una de les cintes espanyoles amb més projecció de la temporada: va fer l’estrena mundial a la Secció Oficial del Festival de Cannes, on els seus directors van obtenir, ex aequo, el premi a la millor direcció. Després va passar pel Sydney Film Festival, on va rebre el premi del públic, i ha continuat el seu recorregut a Toronto. A Espanya també es veurà a la secció Perlak del Festival de Sant Sebastià abans de l’estrena comercial, prevista per al 25 de setembre.
El film pren el títol d’un projecte que Federico García Lorca va deixar sense acabar i construeix el seu relat en tres temps (1932, 1937 i 2017), connectats per personatges travessats pel desig, la identitat i el dolor. En el guió, signat per Calvo i Ambrossi juntament amb Alberto Conejero, hi ocupa un lloc central La piedra oscura, l’obra teatral de Conejero inspirada en Rafael Rodríguez Rapún, secretari de La Barraca i un dels últims amors de Lorca. La pel·lícula converteix aquest material en el punt de partida d’una història que recorre diverses generacions i dialoga amb la memòria històrica i afectiva de l’homosexualitat a Espanya.
El repartiment és un dels grans reclams de la producció. Guitarricadelafuente debuta com a actor al costat de Miguel Bernardeau, Carlos González i Milo Quifes, en un elenc que també reuneix Lola Dueñas,Penélope Cruz i Glenn Close. Completen el repartiment, entre d’altres, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Julio TorresLorenzo ZurzoloAlbert Pla i Mona Martínez. La música va a càrrec de Raül Refree i la fotografia és de Gris Jordana.
La bola negra és el segon llargmetratge dirigit pels Javis després de La llamada, adaptació al cinema el 2017 de l’obra teatral amb què van començar a consolidar un univers propi, marcat per la combinació de comèdia i personatges allunyats dels marges més convencionals. Aquella primera pel·lícula va obtenir cinc nominacions als Goya, entre les quals les de millor direcció novella i millor guió adaptat per a tots dos. Des d’aleshores, Calvo i Ambrossi han construït una de les trajectòries més reconeixibles de l’audiovisual espanyol recent: Paquita Salas va convertir una petita comèdia sorgida a internet en un fenomen popular; Veneno va ampliar la seva projecció internacional amb el retrat de Cristina Ortiz; i La Mesías, estrenada el 2023, va confirmar el seu salt cap a produccions de més escala i ambició formal. Aquesta última va acumular, entre altres reconeixements, sis premis Feroz, tres Forqué i un Ondas. Paral·lelament, tots dos creadors van aixecar Suma Content, la seva pròpia productora, amb la qual han impulsat projectes propis i treballs de noves veus.
Amb la decisió de l’Acadèmia comença ara una altra carrera. La bola negra encara no està nominada a l’Oscar: passa a ser la candidata oficial espanyola a millor pel·lícula internacional. Ara, les pel·lícules presentades hauran de superar una primera votació que reduirà la competició a 15 títols. Després, una segona ronda decidirà les cinc nominades. Per als Javis, l’elecció afegeix un nou capítol a un any que ja havia quedat marcat per Cannes i converteix la seva pel·lícula més ambiciosa en l’aposta espanyola per mirar d’arribar a la cerimònia del 2027.