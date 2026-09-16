Girona i Manacor publiquen “el rècord Guinness dels enigmes”
“Mil i una endevinalles noves”, d’Antoni Llull, reflecteix una vida dedicada a la llengua i manté viva una tradició cabdal en la llengua catalana
L’agermanament entre Girona i Manacor segueix donant fruits, ara amb la publicació de Mil i una endevinalles noves. Enigmes en vers, a l’estil dels antics glosadors de Mallorca (Nova Editorial Moll), d’Antoni Llull (Manacor, 1935), autor també d’un altre volum amb dues mil endevinalles, motiu pel qual David Pagès considera que té “el rècord Guinness dels enigmes en català”, tal com ha destacat l’editor Antoni Mir en la presentació.
Mir, encara “impressionat” per uns Bertrana que puntua amb “matrícula d’honor”, ha posat en valor la glosa, “una manera illenca de crear i expressar en llengua catalana” que practica, i ha llegit alguna endevinalla, com la dedicada a la nit, “una cosa que no és cosa i a tot el món se posa”. Tots els enigmes del volum hi apareixen en forma de rodolí, en dos versos rimats. Girona, de fet, també apareix: “Territori català que pel nom sembla que gira, però no t’ho creguis, mira, que enlloc no pot voltar”.
La publicació és fruit de la col·laboració entre totes dues ciutats, i els alcaldes de cadascuna han celebrat el teixit creat. Lluc Salellas ho ha fet apuntant que el llibre arriba en “un moment on l’educació és tema de debat, i aquí tenim una eina”, i ha recordat el vincle que tingueren els Bertrana d’enguany amb les Balears: El manacorí Toni Gomila conduí l’acte, L’Arannà (duet ganxó-eivissenc) hi posa música, i el palmesà Joan Tomàs Martínez Grimalt rebé el Premi Miquel de Palol de poesia.
Miquel Oliver i Gomila, batlle de Manacor, ha reconegut una figura com la d’Antoni Llull, “que ha dedicat tota una vida a la llengua, amb dedicació, rigor, i curiositat”, i ha afegit que “les rondalles són llegat, part del nostre imaginari” i, com la llengua, cal treballar per mantenir-les. Les endevinalles serveixen precisament per això. Tal com tancava Mir el seu discurs, són “per a l’escola, pel mestre, la família, la persona gran… perquè el joc amb les paraules sempre és bo”.
Jornades Alcover
Nova Editorial Moll va prendre el relleu de la dissolta Moll, fundada per Francesc Borja de Moll el 1934 com a continuació de la tasca d’Antoni Maria Alcover. En el marc de col·laboració entre Girona i Manacor, justament, també es treballa per fer unes jornades a la capital gironina lligades a la figura de l’autor del Diccionari català-valencià-balear, que en el seu periple lingüístic també va fer parada a Girona.
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