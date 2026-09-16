Idees per fer avui, 16 de setembre
Un recull de propostes per fer durant la jornada
«Petit o Gran» a Blanes
La Biblioteca Comarcal de Blanes ofereix Petit o Gran, de la Cia. Albert Vinyes, una hora del conte pensada per a nadons de 0 a 3 anys. El pallasso Betu juga amb els conceptes de gran i petit en un espectacle amb cançons, màgia, titelles i bombolles.
Quan i on? A les 10.30 h, a la Biblioteca Comarcal de Blanes.
«Origen», d’Albert Aparicio, a Girona
La Fundació Valvi inaugura Origen, la nova exposició d’Albert Aparicio, formada per volums orgànics i formes biomòrfiques que exploren conceptes com la transformació, l’equilibri i el joc entre llum i ombra. La mostra es podrà visitar fins al 31 d’octubre.
Quan i on? A les 19 h, a la Fundació Valvi.
Acocollona’t: curtmetratges i 30 anys de Tesis
L’Acocollona’t projecta la cinquena sessió de curts internacionals, amb Pesadilla de cerámica, Moho, Glory hole i The one minute Problem. A continuació, el festival commemorarà els 30 anys de Tesis, el debut d’Alejandro Amenábar, amb una projecció especial del film i una presentació prèvia.
Quan i on? A partir de les 20 h, al Modern - Cinema Truffaut de Girona.
Els dietaris de Ferran Soldevila a Girona
La Llibreria 22 acull la presentació de Dietaris de la República i la guerra (1931-1939), de Ferran Soldevila. L’edició, a cura de Francesc Foguet i Enric Pujol, recupera fragments censurats o autocensurats dels dietaris i ofereix el testimoni personal de l’historiador sobre la República i la Guerra Civil.
Quan i on? A les 19 h, a la Llibreria 22 de Girona.
«Turisme i cultura al Ripollès» a Ripoll
Eva Martínez Picó i Miquel Sitjar protagonitzen la xerrada Turisme i cultura al Ripollès, dins el cicle Diàlegs a la biblioteca. La periodista i crítica d’art Mònica Pagès serà l’encarregada de moderar la conversa.
Quan i on? A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
Diego Cortés i Rafa Martín a Cadaqués
El cicle L’Art de la Guitarra porta a Cadaqués el duet format per Diego Cortés i Rafa Martín. Cortés ha compartit escenari amb artistes com Paco de Lucía, Santana o Mike Oldfield, mentre que Martín té formació clàssica al Conservatori Superior del Liceu.
Quan i on? A les 21 h, a l’Església de Santa Maria de Cadaqués. Entrada: 15 euros.
«Escobar, animador» al Museu del Joguet
El Museu del Joguet de Catalunya dedica Escobar, animador a Josep Escobar, un dels grans noms del còmic i pioner de l’animació catalana. La mostra repassa la seva trajectòria i posa el focus en les seves aportacions al cinema domèstic i en els aparells que va idear per poder veure dibuixos animats a casa. Es pot visitar fins al 19 de setembre.
Quan i on? Dimecres 16 de setembre, de 10.30 a 18 h, al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
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