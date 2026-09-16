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Idees per fer avui, 16 de setembre

Un recull de propostes per fer durant la jornada

Un dels actes del festival d'aquesta edició al Cinema Truffaut de Girona.

Un dels actes del festival d'aquesta edició al Cinema Truffaut de Girona. / Festival Acocollona't.

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Redacció

Redacció

Girona

«Petit o Gran» a Blanes

La Biblioteca Comarcal de Blanes ofereix Petit o Gran, de la Cia. Albert Vinyes, una hora del conte pensada per a nadons de 0 a 3 anys. El pallasso Betu juga amb els conceptes de gran i petit en un espectacle amb cançons, màgia, titelles i bombolles.

Quan i on? A les 10.30 h, a la Biblioteca Comarcal de Blanes.

«Origen», d’Albert Aparicio, a Girona

La Fundació Valvi inaugura Origen, la nova exposició d’Albert Aparicio, formada per volums orgànics i formes biomòrfiques que exploren conceptes com la transformació, l’equilibri i el joc entre llum i ombra. La mostra es podrà visitar fins al 31 d’octubre.

Quan i on? A les 19 h, a la Fundació Valvi.

Acocollona’t: curtmetratges i 30 anys de Tesis

L’Acocollona’t projecta la cinquena sessió de curts internacionals, amb Pesadilla de cerámica, Moho, Glory hole i The one minute Problem. A continuació, el festival commemorarà els 30 anys de Tesis, el debut d’Alejandro Amenábar, amb una projecció especial del film i una presentació prèvia.

Quan i on? A partir de les 20 h, al Modern - Cinema Truffaut de Girona.

Els dietaris de Ferran Soldevila a Girona

La Llibreria 22 acull la presentació de Dietaris de la República i la guerra (1931-1939), de Ferran Soldevila. L’edició, a cura de Francesc Foguet i Enric Pujol, recupera fragments censurats o autocensurats dels dietaris i ofereix el testimoni personal de l’historiador sobre la República i la Guerra Civil.

Quan i on? A les 19 h, a la Llibreria 22 de Girona.

«Turisme i cultura al Ripollès» a Ripoll

Eva Martínez Picó i Miquel Sitjar protagonitzen la xerrada Turisme i cultura al Ripollès, dins el cicle Diàlegs a la biblioteca. La periodista i crítica d’art Mònica Pagès serà l’encarregada de moderar la conversa.

Quan i on? A les 19 h, a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.

Diego Cortés i Rafa Martín a Cadaqués

El cicle L’Art de la Guitarra porta a Cadaqués el duet format per Diego Cortés i Rafa Martín. Cortés ha compartit escenari amb artistes com Paco de Lucía, Santana o Mike Oldfield, mentre que Martín té formació clàssica al Conservatori Superior del Liceu.

Quan i on? A les 21 h, a l’Església de Santa Maria de Cadaqués. Entrada: 15 euros.

«Escobar, animador» al Museu del Joguet

El Museu del Joguet de Catalunya dedica Escobar, animador a Josep Escobar, un dels grans noms del còmic i pioner de l’animació catalana. La mostra repassa la seva trajectòria i posa el focus en les seves aportacions al cinema domèstic i en els aparells que va idear per poder veure dibuixos animats a casa. Es pot visitar fins al 19 de setembre.

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Quan i on? Dimecres 16 de setembre, de 10.30 a 18 h, al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.

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